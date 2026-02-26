«العوضي اللي رشحها».. لماذا تم اختيار رحمة محسن في مسلسل علي كلاي؟|فيديو

كشف السيناريست محمود حمدان، عن سبب اختيار رحمة محسن فى مسلسل “علي كلاي”، قائلا: “الشخصية هي مطربة فى قلب نادي وتمثل، وبالتالي مش هينفع أجيب ممثلة مش مطربة، ودا أول دور تعمله رحمة فى حياتها، واستحالة أى ممثلين جامدين فى مصر يكون كويس من أول دور له”.

وقال محمود حمدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج احنا لبعض مع الإعلامية نهال طايل على قناة قناة صدى البلد: “حالة النضج تأتي نتاج تكرار عمل وشغل كتير، ورحمة كأول دور لها شايف أنها كويسة، وآه هناك بعض المشاكل ولكنها ستتجاوزها فيما بعد”.

وتابع: “كتبت الشخصية العوضي رشحهالي، قولتله طبعا لايقة، لأنها شبه الشخصية اللي مكتوبة على الورق، وهناك مفاجأت كبيرة بالأيام القادمة”.