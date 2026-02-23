رحمة محسن: اتفاق جميع الناس على شخص واحد صعب وأتمنى أنال محبة الجميع

تحدثت رحمة محسن عن طموحاتها الشخصية، مؤكدة أنها تتمنى أن يوفقها الله في كل خطواتها، وأن تترك بصمة إيجابية في حياة من حولها.

وخلال ظهورها في برنامج ONE TAKE، أوضحت أن اتفاق جميع الناس على شخص واحد أمر صعب، لكنها تتمنى أن تنال محبة الجميع، لأنها تحمل مشاعر حب للكل.

وأكدت أن قيم مثل الحب والطيبة تمثل أساسًا مهمًا في حياتها، وتسعى دائمًا للحفاظ عليها سواء على المستوى الشخصي أو في عملها الفني.



تشارك رحمة محسن في مسلسل «على كلاي» وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.