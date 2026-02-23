قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية ومستشفى 57357

إبراهيم الهواري

وقعت جامعة بنها الأهلية بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى سرطان الأطفال 57357، بهدف دعم التعاون في مجالات التدريب العملي والبحث العلمي والخدمة المجتمعية.


وقّع البروتوكول الدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور معتز الزميتي، المدير الطبي ونائب مدير عام المستشفى، وذلك بحضور الدكتور أشرف المشد مدير برامج كلية الطب البشري، والدكتورة هبة السبعة مدير برامج كلية طب الأسنان، والدكتورة أسماء البندراوي مدير برامج كلية العلاج الطبيعي.


نموذج تعليمي متكامل 


وأكد الدكتور تامر سمير أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها بناء نموذج تعليمي متكامل يجمع بين التميز الأكاديمي والالتزام الإنساني، مشيرًا إلى أن التعاون مع صرح طبي كمستشفى 57357 يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الطبي بالجامعة. وأضاف أن هذا البروتوكول يعكس توجه الجامعة نحو الانفتاح على المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والخبرة العملية والوعي المجتمعي، قادرين على المنافسة والمساهمة الفاعلة في تطوير القطاع الصحي ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.


من جانبه، أوضح الدكتور محمود شكل، أن البروتوكول يترجم رؤية الجامعة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، من خلال توفير بيئة تدريبية حقيقية داخل مؤسسة طبية متخصصة، بما يعزز مهارات الطلاب التطبيقية والبحثية. وأكد أن التعاون سيفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب للمشاركة في مشروعات بحثية تطبيقية وأنشطة تطوعية، تسهم في صقل شخصياتهم المهنية وترسيخ ثقافة الابتكار والعمل بروح الفريق.


ويهدف البروتوكول إلى فتح آفاق تعاون مشترك في مجالات التدريب العملي والبحث العلمي والخدمة المجتمعية، من خلال إتاحة فرص تدريب ميداني لطلاب الكليات الطبية والعلمية داخل المستشفى، بما يسهم في صقل مهاراتهم التطبيقية وربط الدراسة الأكاديمية بالواقع العملي داخل بيئة طبية متخصصة.


كما يتضمن التعاون تنظيم حملات توعية صحية وفعاليات تطوعية مشتركة، إلى جانب عقد ورش عمل متخصصة وتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية تسهم في تطوير الخدمات الصحية ودعم الابتكار في المجالات الطبية والعلمية، وكذلك تنظيم زيارات طلابية لدعم الأطفال المرضى نفسيًا ومعنويًا، بما يعزز قيم المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، ويؤكد الدور التنموي للجامعة في خدمة المجتمع.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها الأهلية رئيس جامعة بنها الأهلية بروتوكول تعاون

