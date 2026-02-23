وزير الخارجية الفرنسي : ندعو إسرائيل إلى إلغاء مشاريعها بتقسيم الضفة الغربية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على ان ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة خطير ويجب وقفه.



وشدد بارو على أن الاستمرار مدمر ودعا إسرائيل إلى إلغاء مشاريعها التي تهدد بتقسيم الضفة الغربية وتعرقل حل الدولتين.

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الوضع في غزة لا يزال كارثيا والفلسطينيون يقتلون بنيران إسرائيلية.

أضاف فولكر بأن الوضع في غزة لا يزال كارثيا والمساعدات المسموح بدخولها غير كافية بل إنها لا تدخل إلى قطاع غزة بشكل كاف بالمقارنة مع الاحتياجات الهائلة.

وأكد على أن هناك مخاوف من تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية وإسرائيل تضاعف جهودها للضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية لكن أي حل مستدام في الشرق الأوسط يجب أن يشمل حل الدولتين.

