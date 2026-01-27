قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد العوضي ينشر صورا مع رحمة محسن من كواليس علي كلاي

باسنتي ناجي

شارك الفنان أحمد العوضي عدة صور جديدة له من تصوير مسلسله الرمضاني علي كلاي المقرر عرضة هذا الموسم.

علي كلاي

وظهر العوضي في الصور رفقة الفنانة رحمة محسن من أحد مشاهد المسلسل.

وواصل الفنان أحمد العوضي تصدّر المشهد قبل انطلاق الموسم الرمضاني 2026، بعد النجاح الكبير الذي حققه برومو مسلسله الجديد «على كلاي»، حيث حصد ملايين المشاهدات في وقت قياسي، متربعًا على قوائم الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل، ومحققًا تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

ونشر العوضى منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك »، قال فيه: «بفضل ربى وبدعم اخواتى، التريلر 20 ثانية 25 مليون مشاهدة، وفيديو 20 ثانية دورى بينا يا دنيا دورى 10 مليون مشاهدة، على كلاى نازل يكسح إن شاء الله».

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.

أحمد العوضي رحمة محسن علي كلاي

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
العاشر من رمضان
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مرض الكبد الدهني الأيضي
