قصة حب تجمع بين مالك وهدى المفتي.. شاهد برومو مسلسل "سوا سوا"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “سوا سوا”، البرومو الرسمي للعمل، والمقرر عرضه علي شاشة mbc مصر.

المسلسل من إخراج عصام عبد الحميد، وتأليف مهاب طارق، ويعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل نظرًا لطبيعة أحداثه الاجتماعية ذات اللمسة الدرامية المشوّقة، إضافة إلى مشاركة مجموعة من النجوم الشباب.

مسلسل سوا سوا بطولة أحمد مالك ، هدي المفتي ، إخراج عصام عبد الحميد، وتأليف مهاب طارق.

ويعرض حاليًا في السينمات فيلم «كولونيا» من بطولة أحمد مالك، وكمال الباشا، ومايان السيد.

وكان أحدث أعمال أحمد مالك في الدراما المصرية مسلسل ولاد الشمس ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من محمود حميدة وطه الدسوقي.