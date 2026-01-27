عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

نشرت الفنانة عبير صبرى، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وخطفت عبير صبرى، أنظار جمهورها بإطلالة شبابية لافتة بالكاجوال مرتدية جاكيت باللون الأسود نسقت معه بنطلون جينز، لتكشف عن أناقتها.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز عبير صبرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد عبير صبرى ، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.