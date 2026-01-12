عبير صبري توجة رساله دعم لـ شيرين عبدالوهاب

حرصت الفنانة عبير صبري على توجية رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تعرضها لوعكه صحية .

و كتبت عبير صبري عبر صفحتها على فيسبوك": "ربنا يشفي شيرين ويعافيها ويخليها لبناتها وجمهورها يا رب.

وذكرت بعض المصادر الصحفية أن شيرين تعاني من التهاب رئوي حاد وتخضع حاليًا لجلسات علاج وأكسجين، وهو ما أدى إلى تراجع نشاطها في الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن شيرين تعيش مرحلة نفسية صعبة مع انخفاض التواصل الاجتماعي والعزلة، وقد دفعها هذا إلى البقاء طويلاً بمنزلها قبل نقلها، وهناك تأكيدات أن الجانب النفسي كان عاملًا كبيرًا في تدهور وضعها خلال الأيام الماضية.