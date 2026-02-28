تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لاستضافة نظيره فياريال مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/26.

وتقام المواجهة المرتقبة على ملعب كامب نو، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق المنافسة على اللقب والمراكز المتقدمة.

موقف برشلونة وفياريال في جدول ترتيب الدوري الإسباني

يدخل برشلونة المباراة وهو متربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بعدما قدم مستويات مميزة منذ انطلاق الموسم. ويسعى الفريق الكتالوني لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في القمة، خاصة مع اشتداد المنافسة في الجولات الحاسمة.

في المقابل، يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ويأمل في تقليص الفارق مع المتصدر، ما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا قويًا، خصوصًا أن الفوز سيعيد رسم ملامح الصراع على اللقب.

غياب مؤثر في صفوف برشلونة

تلقى برشلونة ضربة قبل المواجهة بعدما تأكد غياب لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج بسبب الإصابة، حيث تشير التقارير إلى ابتعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع. ويُعد دي يونج من الركائز الأساسية في خط الوسط، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لتعويض غيابه في هذه المرحلة المهمة من الموسم.

التشكيل المتوقع لـ برشلونة أمام فياريال

من المتوقع أن يعتمد برشلونة على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جواو كانسيلو.

خط الوسط: مارك بيرنال، بيدري.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينها.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.