قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة لاستضافة نظيره فياريال مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/26. 

وتقام المواجهة المرتقبة على ملعب كامب نو، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق المنافسة على اللقب والمراكز المتقدمة.

موقف برشلونة وفياريال في جدول ترتيب الدوري الإسباني 

يدخل برشلونة المباراة وهو متربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بعدما قدم مستويات مميزة منذ انطلاق الموسم. ويسعى الفريق الكتالوني لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في القمة، خاصة مع اشتداد المنافسة في الجولات الحاسمة.

في المقابل، يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ويأمل في تقليص الفارق مع المتصدر، ما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا قويًا، خصوصًا أن الفوز سيعيد رسم ملامح الصراع على اللقب.

 غياب مؤثر في صفوف برشلونة

تلقى برشلونة ضربة قبل المواجهة بعدما تأكد غياب لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج بسبب الإصابة، حيث تشير التقارير إلى ابتعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع. ويُعد دي يونج من الركائز الأساسية في خط الوسط، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لتعويض غيابه في هذه المرحلة المهمة من الموسم.

التشكيل المتوقع لـ برشلونة أمام فياريال

من المتوقع أن يعتمد برشلونة على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.
خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جواو كانسيلو.
خط الوسط: مارك بيرنال، بيدري.
خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينها.
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

برشلونة الدورى الاسبانى فياريال كوره عالمية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

ترشيحاتنا

شاندير اليكتريك

شنايدر إلكتريك تستعرض حلول الطاقة الذكية خلال قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي

جانب من الحدث

خالد عباس يصطحب رئيس وزراء السودان والوفد المرافق في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة

محمد فريد

الرقابة على الصادرات والواردات تشغّل الموانئ بكامل طاقتها لدعم الإفراج الجمركي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد