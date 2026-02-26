قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خارطة العراق البحرية من المسح للأمم المتحدة.. مسار قانوني طويل لحماية السيادة في الخليج
مهيب عبد الهادي يشيد بأداء الزمالك: يدرس في المناهج الدراسية
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
برشلونة يتلقى صدمة قبل مباريات حاسمة.. دي يونج يغيب 3-4 أسابيع بسبب تمزق عضلي

إسلام مقلد

تعرض خط وسط نادي برشلونة لضربة قوية قبل أيام من سلسلة مواجهات حاسمة، بعد أن غادر النجم الهولندي فرينكي دي يونج الحصة التدريبية الأخيرة وهو يعاني من مشاكل بدنية قد تبعده عن الملاعب لأسابيع.

وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية بأن دي يونج، الذي يعد عنصراً أساسياً في خطط المدرب هانز فليك، قد يغيب بين 3 و4 أسابيع بسبب تمزق في العضلة الخلفية، في وقت يعاني فيه الفريق أيضاً من غياب زميله بيدري.

وبحسب التشخيص الأولي، سيغيب دي يونج عن 7 مباريات مهمة تشمل إياب نصف نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد، مباراتي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان أو نيوكاسل، إضافة إلى مواجهات الدوري الإسباني ضد فياريال، أتلتيك بيلباو، إشبيلية، ورايو فاييكانو.

ومن المتوقع أن يصدر النادي بيانًا رسميًا لتحديد مدة غياب اللاعب بشكل دقيق.

