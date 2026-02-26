برشلونة يتلقى صدمة قبل مباريات حاسمة.. دي يونج يغيب 3-4 أسابيع بسبب تمزق عضلي

تعرض خط وسط نادي برشلونة لضربة قوية قبل أيام من سلسلة مواجهات حاسمة، بعد أن غادر النجم الهولندي فرينكي دي يونج الحصة التدريبية الأخيرة وهو يعاني من مشاكل بدنية قد تبعده عن الملاعب لأسابيع.

وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية بأن دي يونج، الذي يعد عنصراً أساسياً في خطط المدرب هانز فليك، قد يغيب بين 3 و4 أسابيع بسبب تمزق في العضلة الخلفية، في وقت يعاني فيه الفريق أيضاً من غياب زميله بيدري.

وبحسب التشخيص الأولي، سيغيب دي يونج عن 7 مباريات مهمة تشمل إياب نصف نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد، مباراتي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان أو نيوكاسل، إضافة إلى مواجهات الدوري الإسباني ضد فياريال، أتلتيك بيلباو، إشبيلية، ورايو فاييكانو.

ومن المتوقع أن يصدر النادي بيانًا رسميًا لتحديد مدة غياب اللاعب بشكل دقيق.