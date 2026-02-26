قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
إبراهيم عبد الجواد يكشف موقف لجنة الحكام من مباراة الإسماعيلي وسيراميكا
لويس إنريكي عن احتمالية مواجهة برشلونة: المباراة لن تكون سهلة

لويس إنريكي
لويس إنريكي
رباب الهواري

تأهل نادي باريس سان جيرمان إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا؛ بعد تعادله مع موناكو 2-2 في مباراة الإياب للملحق المؤهل لثمن النهائي، بعد أن كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الباريسي 3-2، ليصعد الفريق بمجموع لقائي الذهاب والإياب 5-4.


ويعكس هذا التأهل، قوة الفريق واستقراره تحت قيادة مدربه لويس إنريكي، الذي نجح في إدارة المباراة وتحقيق التعادل المطلوب لضمان الانتقال إلى مرحلة الأدوار الإقصائية.

مواجهة محتملة أمام برشلونة أو تشيلسي

أوضح إنريكي أن فريقه سيواجه في دور الـ16 إما برشلونة أو تشيلسي، مشيرًا إلى أن كلا المباراتين ستكون صعبة على حد سواء. 

وحال لقاء باريس سان جيرمان مع ناديه السابق برشلونة؛  ستكون المباراة كلاسيكو منتظر لمحبي كرة القدم الأوروبية.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: “لن تكون أي من المباراتين سهلة”، مؤكدًا على صعوبة المنافسة في هذا الدور، حيث تزداد حدة المباريات وتصبح كل التفاصيل مهمة، سواء على صعيد التكتيك أو الأداء البدني

موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

تجري قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم غد الجمعة، لتحديد منافس باريس سان جيرمان رسمياً، وسط توقعات بمواجهات مثيرة.

ويأمل الفريق الباريسي في الاستفادة من قدراته الهجومية والدفاعية لخوض هذه المرحلة بنجاح، مع التركيز على تقديم أفضل أداء في كل مباراة، خصوصًا أمام الفرق الكبيرة التي تمتلك خبرة واسعة في البطولات الأوروبية. 

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

ضبط سائق يسرق جزء من السولار عهدته

من خلال منظومة التتبع GPS.. ضبط سائق يسرق جزءا من السولار عهدته

وزير البترول خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول

وزير البترول: خطة خمسية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات بالقطاع

سوق الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر

تسلا
تسلا
تسلا

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

