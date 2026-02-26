لويس إنريكي عن احتمالية مواجهة برشلونة: المباراة لن تكون سهلة

تأهل نادي باريس سان جيرمان إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا؛ بعد تعادله مع موناكو 2-2 في مباراة الإياب للملحق المؤهل لثمن النهائي، بعد أن كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الباريسي 3-2، ليصعد الفريق بمجموع لقائي الذهاب والإياب 5-4.



ويعكس هذا التأهل، قوة الفريق واستقراره تحت قيادة مدربه لويس إنريكي، الذي نجح في إدارة المباراة وتحقيق التعادل المطلوب لضمان الانتقال إلى مرحلة الأدوار الإقصائية.

مواجهة محتملة أمام برشلونة أو تشيلسي

أوضح إنريكي أن فريقه سيواجه في دور الـ16 إما برشلونة أو تشيلسي، مشيرًا إلى أن كلا المباراتين ستكون صعبة على حد سواء.

وحال لقاء باريس سان جيرمان مع ناديه السابق برشلونة؛ ستكون المباراة كلاسيكو منتظر لمحبي كرة القدم الأوروبية.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: “لن تكون أي من المباراتين سهلة”، مؤكدًا على صعوبة المنافسة في هذا الدور، حيث تزداد حدة المباريات وتصبح كل التفاصيل مهمة، سواء على صعيد التكتيك أو الأداء البدني

موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

تجري قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم غد الجمعة، لتحديد منافس باريس سان جيرمان رسمياً، وسط توقعات بمواجهات مثيرة.

ويأمل الفريق الباريسي في الاستفادة من قدراته الهجومية والدفاعية لخوض هذه المرحلة بنجاح، مع التركيز على تقديم أفضل أداء في كل مباراة، خصوصًا أمام الفرق الكبيرة التي تمتلك خبرة واسعة في البطولات الأوروبية.