بعد أزمات ديمبلي.. باريس سان جيرمان يستهدف هالاند

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، رغم ارتباط الأخير بعقد طويل مع النادي الإنجليزي، وفق ما كشفه موقع "Team Talk".

وأوضحت التقارير أن باريس سان جيرمان بدأ في إجراء اتصالات واستفسارات سرية لدراسة إمكانية ضم هالاند، في خطوة قد تشعل المنافسة على اللاعب بين عملاقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، المستفيدين من بنود في عقده تسمح له بالرحيل إلى "الليجا".

ويأتي هذا التحرك في ظل أزمات داخلية يمر بها الفريق الفرنسي، أبرزها الجدل حول الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي تراجع مستواه ومكانته بعد مشاكله مع المدرب لويس إنريكي.

وتفاقمت الأزمة بعد تصريحات ديمبلي المثيرة للجدل عقب خسارة الفريق أمام رين، حيث انتقد زملاءه قائلاً: "إذا لعبنا بشكل فردي فلن ينجح الأمر"، ما اعتبره إنريكي تعدياً على النظام الداخلي للفريق، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي لاعب بالاعتقاد بأنه "أهم من النادي".

وتجسد الخلاف بوضوح خلال مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا، عندما قرر إنريكي استبدال ديمبلي قبل نصف ساعة من نهاية اللقاء، في إشارة واضحة إلى تراجع دوره داخل الفريق.

وفي هذا السياق، يبدو أن الإدارة الباريسية تعمل على خطة هجومية جديدة تعتمد على ضم هالاند، في محاولة لإنهاء فترة الاعتماد على اللاعبين المثيرين للجدل وتعزيز قوة الفريق بصفقة كبرى قادرة على إعادة التوازن للغرفة الفنية والهجومية.