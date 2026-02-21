قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد أزمات ديمبلي.. باريس سان جيرمان يستهدف هالاند

إسراء أشرف

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، رغم ارتباط الأخير بعقد طويل مع النادي الإنجليزي، وفق ما كشفه موقع "Team Talk".

وأوضحت التقارير أن باريس سان جيرمان بدأ في إجراء اتصالات واستفسارات سرية لدراسة إمكانية ضم هالاند، في خطوة قد تشعل المنافسة على اللاعب بين عملاقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، المستفيدين من بنود في عقده تسمح له بالرحيل إلى "الليجا".

ويأتي هذا التحرك في ظل أزمات داخلية يمر بها الفريق الفرنسي، أبرزها الجدل حول الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي تراجع مستواه ومكانته بعد مشاكله مع المدرب لويس إنريكي.

وتفاقمت الأزمة بعد تصريحات ديمبلي المثيرة للجدل عقب خسارة الفريق أمام رين، حيث انتقد زملاءه قائلاً: "إذا لعبنا بشكل فردي فلن ينجح الأمر"، ما اعتبره إنريكي تعدياً على النظام الداخلي للفريق، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي لاعب بالاعتقاد بأنه "أهم من النادي".

وتجسد الخلاف بوضوح خلال مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا، عندما قرر إنريكي استبدال ديمبلي قبل نصف ساعة من نهاية اللقاء، في إشارة واضحة إلى تراجع دوره داخل الفريق.

وفي هذا السياق، يبدو أن الإدارة الباريسية تعمل على خطة هجومية جديدة تعتمد على ضم هالاند، في محاولة لإنهاء فترة الاعتماد على اللاعبين المثيرين للجدل وتعزيز قوة الفريق بصفقة كبرى قادرة على إعادة التوازن للغرفة الفنية والهجومية.

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي باريس سان جيرمان هالاند إيرلينج هالاند مانشستر سيتي

