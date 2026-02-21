سدد 61 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يغلق ملف مستحقات مبابي

قرر باريس سان جيرمان، بعدم استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العمالية الفرنسية، الذي يلزمه بدفع ما يصل إلى 61 مليون يورو لمهاجمه السابق كيليان مبابي، وذلك عن مستحقات ورواتب ومكافآت غير مدفوعة خلال فترة تواجده مع الفريق.

وأوضح النادي في بيان رسمي أنه اختار إنهاء هذا النزاع الطويل "انطلاقًا من حس المسؤولية ورغبة في وضع حد نهائي لإجراءات استمرت لفترة طويلة"، مؤكدًا أن القرار يتيح له التركيز بالكامل على المشروع الرياضي للفريق ونجاحه الجماعي في المستقبل.

وأشارت المحكمة العمالية إلى أن المبلغ الإجمالي يشمل نحو 55 مليون يورو كرواتب غير مدفوعة، بالإضافة إلى نحو ستة ملايين يورو كبدلات إجازات، حيث كان النادي قد مُنح مهلة شهر للتقدم بالاستئناف قبل انقضائها.

يُذكر أن مبابي قضى سبعة مواسم مع باريس سان جيرمان قبل انتقاله إلى ريال مدريد، مسجلاً 256 هدفًا في 308 مباريات، وتُوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بينما يحصل على راتب سنوي يقدر بحوالي 30 مليون يورو مع النادي الإسباني.