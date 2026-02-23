باريس سان جيرمان يضع المغربي الزلزولي على قائمة صفقاته الصيفية

يضع باريس سان جيرمان الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح ريال بيتيس، ضمن أبرز أهدافه لدعم الخط الأمامي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن المدير الرياضي لويس كامبوس، يراقب اللاعب عن كثب بالتنسيق مع المدرب لويس إنريكي، بعد المستويات اللافتة التي قدمها في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث برز بقدراته في المراوغة والسرعة وصناعة الفارق في المواجهات الفردية، إلى جانب مساهماته التهديفية التي عززت قيمته داخل الفريق الأندلسي.

يأتي هذا الاهتمام في إطار المشروع الرياضي الذي يقوده إنريكي، والقائم على تدعيم الفريق بعناصر شابة قادرة على التطور والمنافسة بقوة على الصعيدين المحلي والقاري، ما يجعل مستقبل الزلزولي مفتوحًا على عدة احتمالات خلال الميركاتو المقبل.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى ريال بيتيس صيف 2023 قادمًا من برشلونة مقابل 7.5 مليون يورو، قبل أن يثبت نفسه تدريجيًا كعنصر مؤثر، كما عزز حضوره مع المنتخب المغربي في البطولات القارية الأخيرة.