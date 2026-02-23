قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها| اقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يضع المغربي الزلزولي على قائمة صفقاته الصيفية

الزلزولي
الزلزولي
إسراء أشرف

يضع باريس سان جيرمان الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح ريال بيتيس، ضمن أبرز أهدافه لدعم الخط الأمامي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن المدير الرياضي لويس كامبوس، يراقب اللاعب عن كثب بالتنسيق مع المدرب لويس إنريكي، بعد المستويات اللافتة التي قدمها في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث برز بقدراته في المراوغة والسرعة وصناعة الفارق في المواجهات الفردية، إلى جانب مساهماته التهديفية التي عززت قيمته داخل الفريق الأندلسي.

يأتي هذا الاهتمام في إطار المشروع الرياضي الذي يقوده إنريكي، والقائم على تدعيم الفريق بعناصر شابة قادرة على التطور والمنافسة بقوة على الصعيدين المحلي والقاري، ما يجعل مستقبل الزلزولي مفتوحًا على عدة احتمالات خلال الميركاتو المقبل.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى ريال بيتيس صيف 2023 قادمًا من برشلونة مقابل 7.5 مليون يورو، قبل أن يثبت نفسه تدريجيًا كعنصر مؤثر، كما عزز حضوره مع المنتخب المغربي في البطولات القارية الأخيرة.

عبد الصمد الزلزولي الزلزولي باريس سان جيرمان سان جيرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد العوضي

أحمد العوضي: "علي كلاي" تجربة مهمة جدا في مشواري.. خاص

النجمة نشوى مصطفى

نشوى مصطفى تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيتها في مسلسل «حد أقصى»

درة

درة تواجه والدها بحقيقة موتها في إثبات نسب

بالصور

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد