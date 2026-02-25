قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

عبدالله هشام

يستضيف نادي باريس سان جيرمان منافسه موناكو على ملعب حديقة الأمراء في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن إياب ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

وكانت مواجهة الذهاب على ملعب لويس الثاني انتهت بفوز مثير لباريس سان جيرمان بنتيجة 3-2، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى انتصار ثمين بفضل ثنائية ديزيري دوي وهدف المغربي أشرف حكيمي، في لقاء شهد أيضًا إهدار فيتينيا لركلة جزاء كادت تمنح الفريق أفضلية أكبر قبل موقعة الإياب.

ويدخل الفريق الباريسي المواجهة مدعومًا بجماهيره، واضعًا نصب عينيه تأكيد التفوق وحسم بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، مستندًا إلى خبرته الأوروبية واستقراره القاري في السنوات الأخيرة.

فرغم اضطراره لخوض الملحق للموسم الثاني تواليًا بعد حلوله في المركز الحادي عشر خلال مرحلة الدوري برصيد 14 نقطة، يبقى باريس سان جيرمان أحد أبرز القوى في البطولة، خاصة بعد تتويجه باللقب القاري لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي بفوز كاسح 5-0 على إنتر ميلان في النهائي.

وتحمل النسخة الحالية المشاركة الثامنة عشرة للنادي في دوري الأبطال، كما أنه لم يغب عن الأدوار الإقصائية منذ موسم 2012-2013، في مؤشر واضح على حضوره الدائم بين كبار القارة.

في المقابل، يتطلع موناكو إلى قلب المعطيات رغم صعوبة المهمة خارج أرضه، إذ يحتاج إلى أداء متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية لتعويض فارق الهدف.

وتعد هذه المشاركة الحادية عشرة للنادي في البطولة، بعدما عاد إلى الواجهة الأوروبية الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2018-2019، في إطار مساعيه لاستعادة مكانته بين النخبة القارية.

وبين أفضلية الأرض والتاريخ الحديث لباريس، وطموح موناكو في صنع مفاجأة جديدة، تترقب الجماهير مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والندية في سماء الكرة الفرنسية.

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

جنازة والد مي عمر

أبطال مسلسل الست موناليزا يشاركون في جنازة والد مي عمر

مي عمر

ريم سامي أول الحاضرين في جنازة والد مي عمر

علي كلاي

علي كلاي وإفراج.. تفاصيل الحلقتين الأكثر بحثا على جوجل

طرق توفير الميزانية في رمضان.. نصائح عملية تساعدك على إدارة مصروف البيت

الإفطار

كيف نشجع الأطفال على الصيام دون ضغط؟.. أساليب تربوية تحببهم في العبادة

صيام الاطفال

مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

لكزس

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

