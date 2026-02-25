موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي باريس سان جيرمان منافسه موناكو على ملعب حديقة الأمراء في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن إياب ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

وكانت مواجهة الذهاب على ملعب لويس الثاني انتهت بفوز مثير لباريس سان جيرمان بنتيجة 3-2، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى انتصار ثمين بفضل ثنائية ديزيري دوي وهدف المغربي أشرف حكيمي، في لقاء شهد أيضًا إهدار فيتينيا لركلة جزاء كادت تمنح الفريق أفضلية أكبر قبل موقعة الإياب.

ويدخل الفريق الباريسي المواجهة مدعومًا بجماهيره، واضعًا نصب عينيه تأكيد التفوق وحسم بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، مستندًا إلى خبرته الأوروبية واستقراره القاري في السنوات الأخيرة.

فرغم اضطراره لخوض الملحق للموسم الثاني تواليًا بعد حلوله في المركز الحادي عشر خلال مرحلة الدوري برصيد 14 نقطة، يبقى باريس سان جيرمان أحد أبرز القوى في البطولة، خاصة بعد تتويجه باللقب القاري لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي بفوز كاسح 5-0 على إنتر ميلان في النهائي.

وتحمل النسخة الحالية المشاركة الثامنة عشرة للنادي في دوري الأبطال، كما أنه لم يغب عن الأدوار الإقصائية منذ موسم 2012-2013، في مؤشر واضح على حضوره الدائم بين كبار القارة.

في المقابل، يتطلع موناكو إلى قلب المعطيات رغم صعوبة المهمة خارج أرضه، إذ يحتاج إلى أداء متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية لتعويض فارق الهدف.

وتعد هذه المشاركة الحادية عشرة للنادي في البطولة، بعدما عاد إلى الواجهة الأوروبية الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2018-2019، في إطار مساعيه لاستعادة مكانته بين النخبة القارية.

وبين أفضلية الأرض والتاريخ الحديث لباريس، وطموح موناكو في صنع مفاجأة جديدة، تترقب الجماهير مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والندية في سماء الكرة الفرنسية.