الأهلي يدرس نموذج باريس سان جيرمان لتطوير منظومة التعاقدات

كشف محمد المحمودي عبر قناة أون سبورت 2 عن ملامح خطة لإعادة هيكلة فريق الكرة داخل الأهلي، تمهيدًا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضح أن مصدرًا داخل النادي أكد أن سيد عبد الحفيظ يعد من أبرز المؤيدين لفكرة التعاقد مع اللاعب يوسف بالعمري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ما يتردد بشأن تدخله في التعاقد مع المدير الفني «كامويش» لا يزال غير محسوم.



وتطرق المحمودي إلى تجربة باريس سان جيرمان، موضحًا أن النادي سبق أن عيّن مديرًا فنيًا لم يحقق نجاحًا كبيرًا، لكنه تألق لاحقًا في منصب المدير الرياضي، وأسهم بشكل واضح في إبرام صفقات قوية.

وأضاف أن المسؤول الرياضي في النادي الفرنسي كان يعتمد على متابعة دقيقة للاعبين المستهدفين، من خلال السفر لمشاهدتهم عن قرب وتحليل إمكانياتهم الفنية والبدنية، قبل تقديم توصياته للإدارة، معتبرًا أن الأهلي يمكنه الاستفادة من هذه التجربة، خاصة إذا تم إسناد دور مشابه لعبد الحفيظ في ملف التعاقدات.

واختتم بالتأكيد على أن نجاح الأهلي خلال المرحلة المقبلة يرتبط بتطوير منظومة اتخاذ القرار، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في بناء فريق قادر على المنافسة بشكل مستمر.