تعاون جديد لتوفير 5,000 كرتونة رمضان لدعم الطلاب في 10 محافظات

أعلنت شركة إندرايف تجديد تعاونها مع مؤسسة مصر الخير للعام الثاني على التوالي، من خلال إطلاق مبادرة رمضانية جديدة تستهدف توفير 5,000 كرتونة رمضان لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا في 10 محافظات على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام، خاصة في مجال التعليم المجتمعي. وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر، ودعم الطلاب لضمان استمرارهم في مسيرتهم التعليمية في بيئة أكثر استقرارًا.

كما تتضمن المبادرة توزيع 5,000 قسيمة ملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك، لإدخال البهجة على الطلاب وأسرهم خلال موسم الأعياد. ويعكس هذا التعاون حرص الجانبين على تقديم دعم متكامل لا يقتصر على المساعدات الغذائية فقط، بل يمتد ليشمل أوجه رعاية أخرى تعزز من جودة حياة المستفيدين.

ويؤكد هذا التعاون الجديد التزام الطرفين بمواصلة الجهود المشتركة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ نموذج فعّال للشراكات المجتمعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.