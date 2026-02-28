قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد

محمد الشعراوي

سمح مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، للورثة بالتصرف في السيارة خلال مدة الحظر في حال وفاة الشخص ذي الإعاقة.

 يأتي ذللك شريطة سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة، تحقيقًا للتوازن بين الحقوق المالية للدولة ومراعاة ظروف الورثة.

وتنظم التعديلات ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال، مع اشتراط عدم الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وسداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وتحظر التعديلات التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي بأي صورة من صور التصرف أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، مع السماح للورثة بالتصرف فيها حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الحظر بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.

كما شددت مواد العقوبات لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة مالية لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو الخدمات المتكاملة أو استعملها مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة دون وجه حق، بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مشددة لكل من حصل على ميزة دون وجه حق أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى بغير حق على أموال مملوكة لشخص ذي إعاقة.

