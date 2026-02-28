قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم باقي الشهر
كيف خطط السادات لمفاجأة نصر العاشر من رمضان وخدع العالم بذكائه
ترامب:سنبدد أسطولهم البحري والجيش الأمريكي ينفذ عملية لتدمير صواريخ إيران
الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز
الهروب خارج إسرائيل.. العشرات يسجلون طلبات إجلاء من دولة الاحتلال
مسؤول أمريكي: نفذنا ضربات جوية وبحرية ضد إيران
ترامب: سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي
عاجل| وكالة إرنا الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان بخير
إطلاق 7 صواريخ.. دوي انفجارات قرب مقر إقامة المرشد الإيراني
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق في مصفاة نفط بإقليم كراسنودار في روسيا

مصفاة نفط
مصفاة نفط
قسم الخارجي

اندلع حريق في مصفاة نفط بقرية نوفومينسكا، في مقاطعة كانيفسكي، بإقليم كراسنودار، روسيا وتزعم السلطات المحلية أن الهجوم وقع بواسطة طائرات مسيرة.

وأعلن مقر العمليات في إقليم كراسنودار في روسيا عبر تطبيق تيليجرام ، أن سقوط حطام الطائرات بدون طيار تسبب في اندلاع حريق في مصفاة النفط".

وأفادت مصادر عامة بتعرض مصفاة النفط "البشنفت" للهجوم.

وبحسب وكالة أوكرينفورم الأوكرانية، قامت وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية ليلة 27 فبراير بقصف مستودع النفط في لوهانسك، والذي يستخدم لتزويد القوات الروسية، بالإضافة إلى مستودعات الوقود ومواد التشحيم في منطقة دونيتسك.

حريق في مصفاة نفط مصفاة نفط بإقليم كراسنودار إقليم كراسنودار روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طارق النبراوي نقيب المهندسين

حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة

أجوستي بوش: منتخب السلة يستعد لمواجهة قوية أمام أنجولا

زيزو وزوجته

زيزو يخطف الأنظار رفقة زوجته بأحدث ظهور

محمد الشربيني لاعب الاسكواش

نهائي مصري خالص في تورنتو.. النوساني يضرب موعدًا مع الشربيني على لقب جودفيلو للاسكواش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد