حريق في مصفاة نفط بإقليم كراسنودار في روسيا

اندلع حريق في مصفاة نفط بقرية نوفومينسكا، في مقاطعة كانيفسكي، بإقليم كراسنودار، روسيا وتزعم السلطات المحلية أن الهجوم وقع بواسطة طائرات مسيرة.

وأعلن مقر العمليات في إقليم كراسنودار في روسيا عبر تطبيق تيليجرام ، أن سقوط حطام الطائرات بدون طيار تسبب في اندلاع حريق في مصفاة النفط".

وأفادت مصادر عامة بتعرض مصفاة النفط "البشنفت" للهجوم.

وبحسب وكالة أوكرينفورم الأوكرانية، قامت وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية ليلة 27 فبراير بقصف مستودع النفط في لوهانسك، والذي يستخدم لتزويد القوات الروسية، بالإضافة إلى مستودعات الوقود ومواد التشحيم في منطقة دونيتسك.