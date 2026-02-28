قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة زيزو وتريزيجيه.. موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري والقنوات الناقلة
10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم باقي الشهر
كيف خطط السادات لمفاجأة نصر العاشر من رمضان وخدع العالم بذكائه
ترامب:سنبدد أسطولهم البحري والجيش الأمريكي ينفذ عملية لتدمير صواريخ إيران
الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز
الهروب خارج إسرائيل.. العشرات يسجلون طلبات إجلاء من دولة الاحتلال
مسؤول أمريكي: نفذنا ضربات جوية وبحرية ضد إيران
ترامب: سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي
عاجل| وكالة إرنا الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان بخير
إطلاق 7 صواريخ.. دوي انفجارات قرب مقر إقامة المرشد الإيراني
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
توك شو

مسؤول أمريكي: نفذنا ضربات جوية وبحرية ضد إيران

إيران
البهى عمرو

أكد مسؤول أمريكي لوكالة «رويترز» للأنباء، أن الضربات التي تم توجيهها لإيران خلال الدقائق الماضية هي ضربات جوية وبحرية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن إحدى الضربات التي شنتها تل أبيب في العاصمة الإيرانية طهران استهدفت منطقة يقع فيها مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي.

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجومًا مشتركًا ضد إيران اليوم السبت، حسبما أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية.


وفي سياق متصل.. ذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أنه سمع دوي ثلاثة انفجارات ضخمة في وسط طهران اليوم.


وجاء الهجوم بعد أشهر من تصاعد التوترات الإقليمية وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم.


وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن صباح اليوم، أن إسرائيل شنت هجومًا استباقيًا ضد إيران.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن إسرائيل شنت هجومًا استباقيًا ضد إيران.


وعقب الإعلان عن انطلاق الهجوم.. وقع وزير الدفاع الإسرائيلي على أمر خاص يقضي بفرض حالة طوارئ خاصة وفورية في الجبهة الداخلية بجميع أنحاء إسرائيل، حسبما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.


ودعا كاتس الإسرائيليين إلى اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات والبقاء في الأماكن المحمية.


وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع شن هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيّرة ضد إسرائيل في الوقت القريب.

