الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى تأمين سلامة الرحلات الجوية والطواقم وحماية أراضي الدولة، في ظل تسارع وتصعيد التطورات الأمنية في المنطقة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"/ السبت/ - أن هذا القرار جاء بناءً على تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية، وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية محلياً ودولياً، مشددة على أن سلامة الأجواء والسيادة الجوية لدولة الإمارات تعتبر أولوية قصوى.

وأوضحت أنها ستستمر في إطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها، كما جددت دعوتها للمسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران لمتابعة آخر المستجدات بشأن جداول الرحلات، مؤكدة أنه سيتم توفير الإسكان والإعاشة اللازمة للمسافرين من قبل شركات الطيران والجهات المحلية.