انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران

وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

أعلنت وزارة الطيران، أنه في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتداعيات الضربات الأمريكية–الإيرانية، وما قد يترتب عليها من تأثيرات محتملة على حركة الملاحة الجوية في بعض المجالات الجوية بالمنطقة.

 تتابع وزارة الطيران المدني الموقف أولاً بأول بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً، وبما يضمن أعلى معايير السلامة والأمان في مجال الطيران المدني.

وتهيب وزارة الطيران المدني بالمسافرين ضرورة مراجعة بيانات رحلاتهم والتواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، للتأكد من مواعيد الإقلاع والوصول وأي مستجدات قد تطرأ على جداول التشغيل.

السياح في دير سانت كاترين

انتعاش السياحة في سانت كاترين.. 872 زائرًا يتوافدون لمدينة التجلي رغم البرودة

توزيع (500) لحاف وبطانية بالأقصر تحت إشراف التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان

توزيع (500) لحاف وبطانية بالأقصر تحت إشراف التضامن خلال شهر رمضان

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتابع ميدانيا إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور

بالصور

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

