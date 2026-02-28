مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران

أعلنت وزارة الطيران، أنه في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتداعيات الضربات الأمريكية–الإيرانية، وما قد يترتب عليها من تأثيرات محتملة على حركة الملاحة الجوية في بعض المجالات الجوية بالمنطقة.

تتابع وزارة الطيران المدني الموقف أولاً بأول بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً، وبما يضمن أعلى معايير السلامة والأمان في مجال الطيران المدني.

وتهيب وزارة الطيران المدني بالمسافرين ضرورة مراجعة بيانات رحلاتهم والتواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، للتأكد من مواعيد الإقلاع والوصول وأي مستجدات قد تطرأ على جداول التشغيل.