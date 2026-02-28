قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
الهروب خارج إسرائيل.. العشرات يسجلون طلبات إجلاء من دولة الاحتلال

سجل عشرات الأشخاص طلبات إجلاء من إسرائيل خلال ساعة واحدة من صباح يوم السبت، معظمهم من الأجانب الذين كانوا في إسرائيل وتعطلت خططهم، ويرغبون في العودة إلى عائلاتهم.

ونظرًا لإغلاق المجال الجوي، تستعد شركة ماجنوس للبحث والإنقاذ لتوفير خيارات برية وبحرية للدخول إلى إسرائيل والخروج منها، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقد نشرت الشركة استمارة مخصصة لجمع معلومات عن الإسرائيليين والأجانب الذين يحتاجون إلى مساعدة في الوصول إلى إسرائيل أو مغادرتها.

وقالت ماجنوس: "خلال الحرب السابقة، أجلنا بأمان أكثر من 300 مواطن، والآن نجمع البيانات لدراسة الحلول المناسبة لكل طلب".

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارات في حي باستور بطهران، حيث يقع المجمع شديد الحراسة الذي يضم مقر إقامة ومكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن سبعة صواريخ على الأقل سقطت على المنطقة.

تستعد إيران للرد على الضربات المشتركة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة يوم السبت، وفقًا لوسائل إعلام تابعة للدولة.

وقالت وكالة تسنيم، وهي وكالة أنباء شبه رسمية تابعة للحرس الثوري الإيراني: "إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني".

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعبئة قوات الاحتياط في جميع الوحدات، بما في ذلك القوات التي سيتم نشرها على طول الحدود اللبنانية والسورية.

أفادت صحيفة ها آرتس العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق على الهجوم ضد إيران اسم "زئير الأسد".

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي لوكالة رويترز إن العملية الإسرائيلية ضد إيران يوم السبت نُسّقت مع الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن العملية خُطط لها منذ أشهر، وحُدّد موعد إطلاقها قبل أسابيع.

ويُقيّم مسؤولون دفاعيون في دولة الاحتلال الإسرائيلي، احتمالية رد إيراني صاروخي خلال ساعات. 

وأفادت مصادر لموقع "والا" العبري أن أحد أهداف الضربات هو إزالة التهديدات التي تواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مع التركيز على منصات إطلاق الصواريخ والقواعد المستخدمة لتشغيل الطائرات المسيّرة.

وذكر التقرير أن الضربات تتوسع لتشمل مواقع إضافية في إيران، بما في ذلك قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

كما لوحظت حركة كثيفة غير معتادة للمروحيات فوق إسرائيل مع نقل الجيش الإسرائيلي قواته بين المناطق.

وأصدرت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تعليمات للمستشفيات بنقل المرضى الداخليين إلى مناطق محمية مع انطلاق الحملة ضد إيران حيث أصبح النظام الصحي الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى. 

وقد طُلب من جميع المستشفيات مسبقًا تجهيز مجمعات محمية في مواقف السيارات، وبدأت عملية النقل الآن ومن المتوقع أن تستغرق عملية النقل عدة ساعات، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية يوم السبت بعد إعلانها عن "ضربات وقائية" على إيران وإطلاق صفارات الإنذار في القدس.

وأعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، قائلةً: "في ضوء التطورات الأمنية، أمرت وزيرة النقل مدير هيئة الطيران المدني الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات المدنية".

أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أوامرها للمواطنين بتقييد أنشطتهم في جميع أنحاء البلاد، وذلك عقب ضرباتها على إيران.

