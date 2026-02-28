إسرائيل تغلق مجالها الجوي عقب شن هجوم استباقي ضد إيران

أصدرت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف ، تعليمات إلى سلطة الطيران المدني بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات الجوية المدنية، عقب الهجوم الاستباقي على إيران.



ودعت "ريغيف" إلى عدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار آخر، وفقا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.



ويُطلب من المسافرين الموجودين حاليًا في الخارج البقاء على اطلاع على آخر المستجدات من خلال وسائل الإعلام وشركات الطيران فيما يتعلق بمواعيد الرحلات الجوية عند إعادة فتح المجال الجوي.



في سياق متصل ، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتم ابتداء من اليوم حظر إقامة أنشطة تعليمية، منع التجمعات العامة ، وتقييد الوصول إلى أماكن العمل باستثناء المرافق الحيوية.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بسماع دوي انفجارات مدوية في مناطق من العاصمة (طهران) قبل دقائق قليلة.

وذكرت "إرنا"، أن الملاحظات الأولية تشير إلى أن هذه الانفجارات وقعت في منطقتين من طهران، حيث يمكن رؤية تصاعد دخان كثيف ناتج عن هذه الانفجارات في وسط مدينة طهران.