أخبار العالم

حظر الذهاب إلى العمل والمدارس في إسرائيل بعد الهجوم ضد إيران

إسرائيل وإيران
ناصر السيد

أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أوامرها للمواطنين بتقييد أنشطتهم في جميع أنحاء البلاد، وذلك عقب ضرباتها على إيران.

وتحظر القيود المعلنة حديثًا التجمعات العامة، والذهاب إلى العمل، والذهاب إلى المدارس.

ويُستثنى من ذلك ما تسميه إسرائيل "القطاعات الاستثنائية".

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت بوقوع انفجارات في مدينة قم الإيرانية، جراء الهجوم الإسرائيلي الإيراني المشترك.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية، يوم السبت بأن السلطات أعلنت إغلاق المجال الجوي الإيراني بالكامل، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك.

وأكد مسؤول إيراني لوكالة رويترز أن المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، ليس في طهران، وقد نُقل إلى "مكان آمن".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انقطاعات في شبكة الاتصالات والهواتف المحمولة في مناطق متفرقة من العاصمة طهران

وأكدت إسرائيل مشاركة الولايات المتحدة في الغارات المفاجئة التي شُنّت يوم السبت على طهران.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا وطنيًا لجميع المواطنين بالبقاء قرب المناطق الآمنة، حيث بدأ تل أبيب تشن هجومًا على طهران.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بسماع دوي انفجارات في طهران.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هذا إنذار استباقي لإعداد الجمهور لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه دولة إسرائيل".

وأكد جيش الاحتلال أنه وحتى الآن، لم يتم إطلاق أي صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه تم شن هجوم ثان على إيران.

وقالت وكالة إيرنا بسماع دوي انفجار وسط طهران ومشاهدة دخان كثيف.

فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بسماع دوي صفارات الإنذار  في كل أرجاء إسرائيل.

