انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
أخبار العالم

هجوم إيراني.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وهضبة الجولان

قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم السبت، بدوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة، مع استمرار الهجوم الإيراني ضد دولة الاحتلال.

وجاءت عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد النظام الإسلامي.

مبررات الحرب على إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة في إيران ستُمكّن الشعب الإيراني من إسقاط النظام وإقامة "إيران حرة تسعى للسلام".

وأضاف نتنياهو في بيان مُسجّل: "على مدى 47 عامًا، ظلّ نظام آية الله يُردّد شعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا". لقد سفك دماءنا، وقتل العديد من الأمريكيين، وذبح شعبه. يجب ألا نسمح لهذا النظام الإرهابي القاتل بتسليح نفسه بأسلحة نووية تُعرّض البشرية جمعاء للخطر".

الرد الإيراني بدأ

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، ويستعد لاعتراضها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في الوقت الراهن، يعمل سلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض الصواريخ وضربها عند الضرورة لإزالة التهديد. إن الدفاع ليس منيعًا، ولذلك من الضروري أن يلتزم الجمهور بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

وانطلقت أولى التحذيرات بشأن صواريخ قادمة إلى إسرائيل صباح السبت، بعد نحو ساعتين من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ ضربات على إيران.

وحذرت رسالة من قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أُرسلت مباشرةً إلى الهواتف المحمولة، من توقع وصول صواريخ إلى المنطقة "خلال دقائق معدودة"، وحثت على الاستعداد لدخول منطقة محصنة.

طوارئ في إسرائيل

ودوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وتلقى مواطني دولة الاحتلال تعليمات بالاحتماء مع إطلاق إيران صواريخ؛ ومن المتوقع أن تدوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

أفادت صحيفة ها آرتس، العبرية يوم السبت بأن سكان تل أبيب عاصمة دولة الاحتلال، أبلغوا عن تعطل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عقب الضربات الإسرائيلية الأمريكية في إيران.

أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية يوم السبت بعد إعلانها عن "ضربات وقائية" على إيران وإطلاق صفارات الإنذار في القدس.

وأعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، قائلةً: "في ضوء التطورات الأمنية، أمرت وزيرة النقل مدير هيئة الطيران المدني الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات المدنية".

أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أوامرها للمواطنين بتقييد أنشطتهم في جميع أنحاء البلاد، وذلك عقب ضرباتها على إيران.

وتحظر القيود المعلنة حديثًا التجمعات العامة، والذهاب إلى العمل، والذهاب إلى المدارس.

ويُستثنى من ذلك ما تسميه إسرائيل "القطاعات الاستثنائية".

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت بوقوع انفجارات في مدينة قم الإيرانية، جراء الهجوم الإسرائيلي الإيراني المشترك.

دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل هضبة الجولان هضبة الجولان المحتلة الهجوم الإيراني

