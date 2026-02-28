رد ناري من طهران.. صواريخ إيران تشعل القواعد أمريكية في 4 دول خليجية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلاً عن الحرس الثوري، أن أربع قواعد أمريكية في الشرق الأوسط استُهدفت رداً على غارات أمريكية وإسرائيلية على مدن إيرانية.

وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن الحرس الثوري الإيراني، بأن إيران استهدفت بصواريخها قاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة السالم الجوية في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي "تحذيرًا عاجلًا" للإيرانيين الموجودين بالقرب من البنية التحتية العسكرية في إيران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة الفارسية : "تحذير عاجل لكل من هو داخل أو بالقرب من منشآت تابعة للصناعات العسكرية الإيرانية والبنية التحتية العسكرية في جميع أنحاء إيران"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف : "أنتم بالقرب من منشآت ومصالح خطرة. من أجل سلامتكم وأمنكم، نطلب منكم إخلاء هذه المناطق فورًا والابتعاد عنها حتى إشعار آخر. وجودكم في هذه المناطق يُعرّض حياتكم للخطر".

واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 ألف جندي احتياطي، معظمهم من سلاح الجو الإسرائيلي، ومديرية المخابرات، وقيادة الجبهة الداخلية، والبحرية الإسرائيلية، في خضم العملية ضد إيران.

وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الجنود الاحتياطيين سينضمون إلى نحو 50 ألف جندي احتياطي في الخدمة حاليًا.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعبئة قوات الاحتياط في جميع الوحدات، بما في ذلك القوات التي سيتم نشرها على طول الحدود اللبنانية والسورية.

أفادت صحيفة ها آرتس العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق على الهجوم ضد إيران اسم "زئير الأسد".

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي لوكالة رويترز إن العملية الإسرائيلية ضد إيران يوم السبت نُسّقت مع الولايات المتحدة.