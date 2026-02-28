قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلاح جو جيش الاحتلال يشن هجوما على أهداف عسكرية غرب إيران
الوفاء للشهداء يحترم.. رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
فن وثقافة

دياب يحتفل بـ نجاح مسلسل "هي كيميا" ويشيد بأداء مصطفى غريب

سارة عبد الله

احتفل الفنان محمد دياب بنجاح مسلسله “هى كيميا” الذى يُعرض في السباق الرمضاني الحالي على شاشة Mbc مصر..

وكتب دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ألف شكر للمخرج الكبير الأستاذ إسلام خيرى على مجهودك وإبداعك وإخلاصك ومحبتك يارب دايماً ناجح ومبدع”.

وأضاف: “أخويا وحبيبى وألطف وأشطر وأجمل قلب فى الكوكب النجم الصاروخى مصطفى غريب مبسوط بنجاحنا مع بعض يا قلب أخوك ويارب دايماً فرحان بنجاحك يا حبييى بحبكم اوي”.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل هي كمياء حالة من الجدل وتطور الأحداث بين النجمة ميمي جمال والفنان دياب، حيث ظهرت ملامح الندم على شخصية ميمي جمال عقب الطلاق الذي شكّل صدمة قوية لها، ودفعها إلى اتخاذ خطوة غير متوقعة باللجوء إلى الطب النفسي في محاولة لاستعادة توازنها النفسي ومواجهة تداعيات الانفصال.

الحلقة 11 من مسلسل هي كمياء كشفت عن أبعاد جديدة في شخصية البطلة، خاصة مع تزايد الضغوط النفسية والصراعات الداخلية التي تعيشها بعد انتهاء العلاقة، ما أضفى طابعًا إنسانيًا مؤثرًا على مجريات الأحداث.

كما أثار ظهور شخصية “كمياء” تساؤلات واسعة بين الجمهور حول هويتها ودورها في تصاعد الأزمة، في الوقت الذي برزت فيه شخصيتا كوثر ومريم الجندي ضمن السياق الدرامي، حيث تلعب الفنانة مريم الجندي دورًا محوريًا في كشف خبايا جديدة تؤثر على مسار القصة.

