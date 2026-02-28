دياب يحتفل بـ نجاح مسلسل "هي كيميا" ويشيد بأداء مصطفى غريب

احتفل الفنان محمد دياب بنجاح مسلسله “هى كيميا” الذى يُعرض في السباق الرمضاني الحالي على شاشة Mbc مصر..

وكتب دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ألف شكر للمخرج الكبير الأستاذ إسلام خيرى على مجهودك وإبداعك وإخلاصك ومحبتك يارب دايماً ناجح ومبدع”.

وأضاف: “أخويا وحبيبى وألطف وأشطر وأجمل قلب فى الكوكب النجم الصاروخى مصطفى غريب مبسوط بنجاحنا مع بعض يا قلب أخوك ويارب دايماً فرحان بنجاحك يا حبييى بحبكم اوي”.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل هي كمياء حالة من الجدل وتطور الأحداث بين النجمة ميمي جمال والفنان دياب، حيث ظهرت ملامح الندم على شخصية ميمي جمال عقب الطلاق الذي شكّل صدمة قوية لها، ودفعها إلى اتخاذ خطوة غير متوقعة باللجوء إلى الطب النفسي في محاولة لاستعادة توازنها النفسي ومواجهة تداعيات الانفصال.

الحلقة 11 من مسلسل هي كمياء كشفت عن أبعاد جديدة في شخصية البطلة، خاصة مع تزايد الضغوط النفسية والصراعات الداخلية التي تعيشها بعد انتهاء العلاقة، ما أضفى طابعًا إنسانيًا مؤثرًا على مجريات الأحداث.

كما أثار ظهور شخصية “كمياء” تساؤلات واسعة بين الجمهور حول هويتها ودورها في تصاعد الأزمة، في الوقت الذي برزت فيه شخصيتا كوثر ومريم الجندي ضمن السياق الدرامي، حيث تلعب الفنانة مريم الجندي دورًا محوريًا في كشف خبايا جديدة تؤثر على مسار القصة.