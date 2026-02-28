محافظ المنيا: الالتزام بمواعيد إنجاز الطلبات لتخفيف العبء عن المواطنين وتسريع وتيرة العمل

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، المركز التكنولوجي بمركز ديرمواس، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وفي إطار الحرص على تطوير منظومة التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال الجولة، تابع المحافظ آليات العمل داخل المركز، ومستوى تقديم الخدمات الرقمية، خاصة في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة والمنشآت، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات، والالتزام بمواعيد إنجاز الطلبات، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتسريع وتيرة العمل.

وأكد اللواء كدواني أهمية حسن استقبال المواطنين والتعامل الجيد مع طلباتهم، بما يعكس جودة الأداء داخل المراكز التكنولوجية، ويسهم في رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تقييم الأداء بشكل دوري، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين، لضمان تحقيق أقصى استفادة من منظومة التحول الرقمي.

وخلال جولته بالمركز، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجه بالاستجابة الفورية لعدد منها، والتنسيق مع الجهات المعنية لبحث وحل باقي الشكاوى ومعالجتها .