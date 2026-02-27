محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وأعرب محافظ المنيا في برقيته عن خالص التهاني القلبية وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي جسدت أسمى معاني البطولة والتضحية، وسطر خلالها رجال القوات المسلحة المصرية أروع ملاحم الفداء، واستعادوا كرامة الوطن وأرضه.

وأكد المحافظ أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل رمزًا للعزة والكرامة وقوة الإرادة، ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة في حب الوطن والعمل من أجل رفعة شأنه.

الدور الوطني

كما أشاد بالدور الوطني العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية أمن واستقرار البلاد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة، وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية على فخامة الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والرخاء.