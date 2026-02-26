محافظ المنيا يتفقد معرض أهلاً رمضان بديرمواس ويوجه باستمرار ضخ السلع بالأسعار المخفضة

تفقد اللواء عماد كدواني معرض «أهلاً رمضان» بمركز ديرمواس، والمقام خلف مجلس المدينة امتداد شارع الجيش، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

واطلع المحافظ على مكونات المعرض المقام على مساحة 230 مترًا مربعًا، ويضم 10 عارضين، حيث يشمل مختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب اللحوم بمختلف أنواعها، مع تخفيضات تتجاوز 30% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

وأكد محافظ المنيا أن معارض «أهلاً رمضان» تأتي ضمن خطة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، واستمرار ضخ الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

كما تفقد المحافظ منفذًا دائمًا لبيع السلع الأساسية على طريق القاهرة –أسوان الزراعي خلف المعهد الدينى ، يقدم المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية وبمساهمة من النائبة السابقة أميرة حداد، حيث يوجد بمركز ديرمواس منفذ رئيسي، إلى جانب 10 شوادر ومنافذ بيع منتشرة على مستوى المركز.

وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة لضمان جودة السلع واستقرار الأسعار، بما يضمن ضبط الأسواق و يحقق مصلحة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حلمي الزهري، ومحمد محمود رئيس مركز ديرمواس.