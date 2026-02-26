مش أم أيمن.. هبة عبد الغني تكشف كواليس شخصية سناء بمسلسل رأس الأفعى

أعربت الفنانة هبة عبد الغني، عن سعادتها من ردود الفعل حول شخصيتها (سناء) في مسلسل رأس الأفعى، للفنان أمير كرارة وشريف منير، ومشاركتها في مسلسل هام يؤرخ لأحداث هامة رأيناها.

وقالت هبة عبد الغني، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن المسلسل أخذ وقتا ومجهودا في التحضير له، وأن شكل شخصية عضوة الإخوان الإرهابية (سناء) وراءه مجهود خلف الكاميرا للماكيير والاستايلست.

وأوضحت هبة عبد الغني، أن شخصية سناء ليست مماثلة لشخصية حقيقية، قائلة: «الناس عمالة تقول دي أم أيمن وناس تقول زوجة قيادي إخواني، وهي لا ده ولا ده.. أنا عاوزة الناس تتابع الأحداث وما تستعجلش المسلسل لسة في أوله».

وحول تخوفها من لعب شخصية شريرة مثل الإخوانية سناء، قالت هبة عبد الغني: «أنا متوقعة شغل اللجان الإلكترونية ولكن مسلسل رأس الأفعى يعرض أحداث كلنا عاصرناها وشوفناها بأعيننا»، مشددة على أهمية الدراما التوثيقية لتأريخ الأحداث الهامة من حولنا مثل مسلسلي رأس الأفعى وصحاب الأرض، وأننا أصبح لنا الريادة في هذه الأعمال الفنية مؤخرا.

مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.