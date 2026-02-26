قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش أم أيمن.. هبة عبد الغني تكشف كواليس شخصية سناء بمسلسل رأس الأفعى

هبة عبد الغني - مسلسل رأس الأفعى
هبة عبد الغني - مسلسل رأس الأفعى
سعيد فراج

أعربت الفنانة هبة عبد الغني، عن سعادتها من ردود الفعل حول شخصيتها (سناء) في مسلسل رأس الأفعى، للفنان أمير كرارة وشريف منير، ومشاركتها في مسلسل هام يؤرخ لأحداث هامة رأيناها. 

وقالت هبة عبد الغني، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن المسلسل أخذ وقتا ومجهودا في التحضير له، وأن شكل شخصية عضوة الإخوان الإرهابية (سناء) وراءه مجهود خلف الكاميرا للماكيير والاستايلست. 

وأوضحت هبة عبد الغني، أن شخصية سناء ليست مماثلة لشخصية حقيقية، قائلة: «الناس عمالة تقول دي أم أيمن وناس تقول زوجة قيادي إخواني، وهي لا ده ولا ده.. أنا عاوزة الناس تتابع الأحداث وما تستعجلش المسلسل لسة في أوله». 

وحول تخوفها من لعب شخصية شريرة مثل الإخوانية سناء، قالت هبة عبد الغني: «أنا متوقعة شغل اللجان الإلكترونية ولكن مسلسل رأس الأفعى يعرض أحداث كلنا عاصرناها وشوفناها بأعيننا»، مشددة على أهمية الدراما التوثيقية لتأريخ الأحداث الهامة من حولنا مثل مسلسلي رأس الأفعى وصحاب الأرض، وأننا أصبح لنا الريادة في هذه الأعمال الفنية مؤخرا. 

مسلسل رأس الأفعى 

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.

مسلسل رأس الأفعى هبة عبد الغني الفنانة هبة عبد الغني شريف منير أمير كرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

ترشيحاتنا

محافظة المنوفية

فيديو يهز مواقع التواصل.. سيدة تعتدي على سائق توك توك أمام المارة

جدول بطولة البال

تفاصيل مشاركة الأهلي في بطولة البال للسلة

محافظ جنوب سيناء خلال تفقده مستشفي شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي.. ويؤكد: تحسين الخدمات الصحية أولوية قصوى

بالصور

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد