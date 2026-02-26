محافظ المنيا: اليوم انطلاق موسم توريد بنجر السكر 2025 / 2026

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بدء انطلاق موسم توريد محصول بنجر السكر للعام 2025 / 2026، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 26 فبراير الجاري، وذلك في إطار دعم الدولة للمحاصيل الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة السكر، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل السكرية، وتطوير منظومة الإنتاج والتصنيع، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة مصانع سكر أبوقرقاص بدء تلقي محصول البنجر من المزارعين، ضمن الاستعدادات المبكرة لضمان انتظام عمليات التوريد، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة خلال الموسم الحالي، مؤكدة استمرار التواصل مع المزارعين من خلال مكاتب التوريد المنتشرة بمختلف المراكز والقرى، لتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم.

كما أوضحت إدارة مصانع سكر أبوقرقاص أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لاستقبال المحصول، مع الالتزام بتحديد مواعيد التوريد وفق البرامج المقررة، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بنظافة المحصول وخلوه من الشوائب، بما يضمن الحصول على أعلى درجات الحلاوة وجودة الإنتاج.

