عين صناعية لابنها .. عمرو الليثي يجبر بخاطر سيدة في «أبواب الخير»
كيف نواجه القلق على المستقبل والرزق والأولاد؟.. أمين الفتوى يجيب
عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
محافظات

محافظ المنيا يفتح باب الحوار مع أهالي العدوة ويوجه بالاستجابة لمطالبهم.. صور

محافظ المنيا يستمع لمطالب المواطنين
محافظ المنيا يستمع لمطالب المواطنين
ايمن رياض

التقى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بعدد من المواطنين، واستمع باهتمام لمطالبهم وشكاواهم، خلال جولته بمركز العدوة، وذلك في إطار نهج التواصل المباشر الذي تتبناه المحافظة للوقوف على احتياجات المواطنين الحقيقية والعمل على تلبيتها.

وتنوعت مطالب الأهالي بين الحاجة إلى رصف عدد من الطرق داخل المركز، وعدم توصيل خدمة الغاز الطبيعي لبعض المناطق، بالإضافة إلى مطالب بتوفير موقف بديل وأكبر للموقف الحالي لاستيعاب كافة سيارات الميكروباص، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

واستمع المحافظ إلى شكوى تتعلق بعدم الالتزام بالأوزان المقررة للخبز وعدم مطابقته للمواصفات، وما يترتب على ذلك من تضرر الأهالي، حيث وجّه على الفور وكيل وزارة التموين بتنفيذ حملة رقابية مكثفة على مخابز العدوة محل الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط في منظومة الخبز.

وأثناء خروجه من أحد مساجد العدوة عقب آداء الصلاة ، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، تبادل معهم التهاني بشهر رمضان، واستمع إلى بعض مطالبهم، موجّهًا بسرعة تقديم الحلول لبعضها، ودراسة الباقي تمهيدًا لحلها في أقرب وقت ممكن.

وأكد المحافظ أن التواجد الميداني وفتح قنوات الحوار مع المواطنين يمثلان ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، ويسهمان في رصد المشكلات الواقعية ووضع حلول عملية لها، مشددًا على استمرار هذه اللقاءات لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، في إطار السعي لتحقيق حياة كريمة لأبناء المنيا.

المنيا العدوة محافظ المنيا المواطنين

