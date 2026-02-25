محافظ المنيا يفتح باب الحوار مع أهالي العدوة ويوجه بالاستجابة لمطالبهم.. صور

التقى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بعدد من المواطنين، واستمع باهتمام لمطالبهم وشكاواهم، خلال جولته بمركز العدوة، وذلك في إطار نهج التواصل المباشر الذي تتبناه المحافظة للوقوف على احتياجات المواطنين الحقيقية والعمل على تلبيتها.

وتنوعت مطالب الأهالي بين الحاجة إلى رصف عدد من الطرق داخل المركز، وعدم توصيل خدمة الغاز الطبيعي لبعض المناطق، بالإضافة إلى مطالب بتوفير موقف بديل وأكبر للموقف الحالي لاستيعاب كافة سيارات الميكروباص، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

واستمع المحافظ إلى شكوى تتعلق بعدم الالتزام بالأوزان المقررة للخبز وعدم مطابقته للمواصفات، وما يترتب على ذلك من تضرر الأهالي، حيث وجّه على الفور وكيل وزارة التموين بتنفيذ حملة رقابية مكثفة على مخابز العدوة محل الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط في منظومة الخبز.

وأثناء خروجه من أحد مساجد العدوة عقب آداء الصلاة ، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، تبادل معهم التهاني بشهر رمضان، واستمع إلى بعض مطالبهم، موجّهًا بسرعة تقديم الحلول لبعضها، ودراسة الباقي تمهيدًا لحلها في أقرب وقت ممكن.

وأكد المحافظ أن التواجد الميداني وفتح قنوات الحوار مع المواطنين يمثلان ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، ويسهمان في رصد المشكلات الواقعية ووضع حلول عملية لها، مشددًا على استمرار هذه اللقاءات لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، في إطار السعي لتحقيق حياة كريمة لأبناء المنيا.