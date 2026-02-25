قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة: نعمل على تطوير مراكز الشباب بما يخدم ويصب في صالح الشباب والأسر المصرية
إيران ترفض اتهامات ترامب لها بتطوير صواريخ عابرة للقارات تهدد الولايات المتحدة
خطاب "حالة الاتحاد" .. ترامب : نعمل جاهدين على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
قاربت الساعتين.. كلمة ترامب هي الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد
بينا كيميا رهيبة.. يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي
بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا
بين الرقم التاريخي والاستحقاق المرتقب.. ماذا تعني عودة ماييلي للتسجيل قبل مواجهة الزمالك؟
وقع في موقفٍ محرج وكشف حقيقة راتبه.. زيزو في مصيدة رامز ليفل الوحش
أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟
بعد تصدر الزمالك الدوري.. خالد الغندور: أنا الأول بتعبي
اليوم .. احتفالية كبرى بالجامع الأزهر بمناسبة مرور 1086 عامًا على تأسيسه
فتح باب التقدّم لوظيفة قيادية مرموقة بهيئة ميناء دمياط 2026 | تفاصيل
محافظات

مجلس جامعة المنيا: استعدادات مكثفة لانطلاق برنامج زراعة الكبد والكلى بالمستشفيات الجامعية

جامعة المنيا
جامعة المنيا
ايمن رياض

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية واتخاذ قرارات تنظيمية واستراتيجية.

جاء الاجتماع بحضور  الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.


وقدم المجلس التهنئة إلى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمناسبة تجديد الثقة من القيادة السياسية، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون البنّاء بين الجامعة والمحافظة في تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة، ودعم المبادرات المشتركة التي تخدم أبناء الإقليم في مختلف القطاعات.

واستعرض الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، الاستعدادات الجارية لاستقبال زيارات هيئة ضمان الجودة والاعتماد خلال شهر أبريل المقبل، والتي تشمل زيارات لـ 6 كليات و18 برنامجًا دراسيا.

وأعلن المجلس استعدادات المستشفيات الجامعية لبدء برنامج زراعة الكبد والكُلى بالمستشفيات الجامعية، تزامنًا مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.

وأوضح الدكتور فرحات أن الجامعة انتهت من تجهيز البنية التحتية اللازمة، وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، واستيفاء الاشتراطات الفنية والتجهيزية، بما يمكّن المستشفيات الجامعية من تقديم خدمة زراعة الأعضاء وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، مؤكداً أن انطلاق هذا النوع من العمليات الجراحية المتخصصة.

كما ناقش المجلس الاستعدادات التنظيمية  لاستقبال «ملتقى الحضارات على أرض الحضارات»، والمقرر انظلاقة في السادس من أبريل القادم والذي يسهم في تعزيز الحوار الحضاري والتبادل المعرفي بين الشعوب، وترسيخ قيم التعايش والتنوع الثقافي.

كما رشّح المجلس عددًا من الشخصيات العامة والأكاديمية المرموقة لعضوية مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، دعمًا لمسيرتها الأكاديمية، وتعزيزًا لحوكمتها واستدامة تميزها المؤسسي

ووافق مجلس الجامعة على إقرار صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، تقديرًا لجهودهم المبذولة في دعم العملية التعليمية والبحثية والإدارية. 

