مجلس جامعة المنيا: استعدادات مكثفة لانطلاق برنامج زراعة الكبد والكلى بالمستشفيات الجامعية

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية واتخاذ قرارات تنظيمية واستراتيجية.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وقدم المجلس التهنئة إلى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمناسبة تجديد الثقة من القيادة السياسية، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون البنّاء بين الجامعة والمحافظة في تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة، ودعم المبادرات المشتركة التي تخدم أبناء الإقليم في مختلف القطاعات.

واستعرض الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، الاستعدادات الجارية لاستقبال زيارات هيئة ضمان الجودة والاعتماد خلال شهر أبريل المقبل، والتي تشمل زيارات لـ 6 كليات و18 برنامجًا دراسيا.

وأعلن المجلس استعدادات المستشفيات الجامعية لبدء برنامج زراعة الكبد والكُلى بالمستشفيات الجامعية، تزامنًا مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.

وأوضح الدكتور فرحات أن الجامعة انتهت من تجهيز البنية التحتية اللازمة، وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، واستيفاء الاشتراطات الفنية والتجهيزية، بما يمكّن المستشفيات الجامعية من تقديم خدمة زراعة الأعضاء وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، مؤكداً أن انطلاق هذا النوع من العمليات الجراحية المتخصصة.

كما ناقش المجلس الاستعدادات التنظيمية لاستقبال «ملتقى الحضارات على أرض الحضارات»، والمقرر انظلاقة في السادس من أبريل القادم والذي يسهم في تعزيز الحوار الحضاري والتبادل المعرفي بين الشعوب، وترسيخ قيم التعايش والتنوع الثقافي.

كما رشّح المجلس عددًا من الشخصيات العامة والأكاديمية المرموقة لعضوية مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، دعمًا لمسيرتها الأكاديمية، وتعزيزًا لحوكمتها واستدامة تميزها المؤسسي

ووافق مجلس الجامعة على إقرار صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، تقديرًا لجهودهم المبذولة في دعم العملية التعليمية والبحثية والإدارية.