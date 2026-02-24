قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يشارك في اجتماع لمتابعة مشروعات الطاقة المتجددة مع «سكاتك» النرويجية

محافظ المنيا خلال الاجتماع
محافظ المنيا خلال الاجتماع
ايمن رياض

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الاجتماع الموسع الذي عُقد برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تنفذها شركة Scatec النرويجية بعدد من المحافظات، وذلك بمشاركة محافظي الإسكندرية وقنا والبحر الأحمر، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وتناول الاجتماع سبل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجاري العمل عليها، وتذليل المعوقات الفنية والإجرائية، خاصة ما يتعلق بإجراءات تقييم الأثر البيئي والحصول على الموافقات اللازمة، بما يتسق مع رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المستدامة وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروع «فالي» للطاقة المستدامة بمحافظات المنيا وقنا والإسكندرية، والذي يُعد من أكبر مشروعات تخزين الطاقة على مستوى العالم بقدرات تصل إلى 4000 ميجاوات، إلى جانب مناقشة خطط توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الشركات والعمالة المحلية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا للمجتمعات المحلية.

ومن جانبه، أكد اللواء كدوانى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لما لها من دور محوري في دعم التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن مشروع «فالي» يمثل إضافة نوعية للاقتصاد المحلي، ويسهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استعداد كامل لتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الوزارات المعنية والشركة المنفذة، لضمان سرعة الإنجاز، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التحول الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية.

المنيا محافظ المنيا وزيرة التنمية المحلية النرويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

وزير خارجية لبنان

وزير خارجية لبنان: تلقينا تهديدات من إسرائيل بضرب البنية التحتية

بريطانيا

بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على موسكو وتستثني خط أنابيب دروجبا

أرشيفية

طهران: مستعدون لاتخاذ أي خطوة ضرورية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

بالصور

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد