محافظ المنيا يشارك في اجتماع لمتابعة مشروعات الطاقة المتجددة مع «سكاتك» النرويجية

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الاجتماع الموسع الذي عُقد برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تنفذها شركة Scatec النرويجية بعدد من المحافظات، وذلك بمشاركة محافظي الإسكندرية وقنا والبحر الأحمر، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وتناول الاجتماع سبل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجاري العمل عليها، وتذليل المعوقات الفنية والإجرائية، خاصة ما يتعلق بإجراءات تقييم الأثر البيئي والحصول على الموافقات اللازمة، بما يتسق مع رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المستدامة وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروع «فالي» للطاقة المستدامة بمحافظات المنيا وقنا والإسكندرية، والذي يُعد من أكبر مشروعات تخزين الطاقة على مستوى العالم بقدرات تصل إلى 4000 ميجاوات، إلى جانب مناقشة خطط توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الشركات والعمالة المحلية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا للمجتمعات المحلية.

ومن جانبه، أكد اللواء كدوانى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لما لها من دور محوري في دعم التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن مشروع «فالي» يمثل إضافة نوعية للاقتصاد المحلي، ويسهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استعداد كامل لتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الوزارات المعنية والشركة المنفذة، لضمان سرعة الإنجاز، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التحول الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية.