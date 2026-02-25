قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية تأسيس الجامع الأزهر

ايمن رياض

نظم الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ1086 على تأسيسه، تأكيدًا لدوره التاريخي والعلمي والدعوي الممتد عبر القرون.

وفي هذا الإطار، أناب اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد علي جبر لحضور فعاليات الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف، التي أُقيمت بمكتبة مصر العامة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على تاريخ الأزهر الشريف ودوره في نشر العلوم الدينية والإنسانية عبر العصور.

وفي كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات وتقدير اللواء عماد كدواني، مقدمًا خالص التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مشيدًا بجهوده المخلصة في الحفاظ على سلامة الدين الإسلامي وحمايته من التشويه.

وأكد أن الأزهر الشريف سيظل راية للعلم والإيمان، ومنبرًا للوسطية، ورمزًا لسماحة الإسلام، وقبلة للعلماء وطلاب العلم من شتى بقاع العالم.

وأشار نائب المحافظ إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة الأمة نحو التقدم والنماء، مؤكدًا أن المعركة الحقيقية في المرحلة الراهنة هي معركة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، بما يتطلب تضافر الجهود، وفتح آفاق الاستثمار، وجذب المستثمرين، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية لإقامة مشروعات تنموية كبرى تحقق حياة كريمة لكل مواطن.

من جانبه، أكد الشيخ أحمد مهني أن الأزهر الشريف هو الهيئة الإسلامية الكبرى التي حملت أمانة الدعوة إلى الله على بصيرة، ونشرت ثقافة السلام والتعايش بين الأديان منذ نشأته، ليجمع بين كونه جامعًا وجامعة، ويظل منارة علم وفكر عبر العصور.

وشهد الاحتفالية حضور الشيخ أحمد مهني نائبًا عن رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالمنيا، والدكتور محمد محمد إسماعيل مدير أوقاف المنيا الجديدة نائبًا عن وكيل وزارة الأوقاف، والقمص لوقا حنا عضو بيت العائلة المصرية، والدكتور عبد المنعم فتحي وكيل كلية البنات الأزهرية، والشيخ عيسى محمد محمود مدير عام منطقة وعظ المنيا ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ محمود عبدالرؤوف مدير فروع الرواق بالمنيا، وصابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ياسر عبد الجواد مدير مركز أورام المنيا.

المنيا محافظ المنيا نائب محافظ المنيا الأزهر الشريف

