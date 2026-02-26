قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
البرلمان يفتح ملف التكليف.. ويتدخل رسميًا لتعيين الأطباء الخريجين
زيزو بين القطبين.. أرقام ذهبية مع الزمالك وبداية البحث عن المجد مع الأهلي

زيزو
زيزو
منتصر الرفاعي

فرض أحمد سيد زيزو نفسه، كأحد أبرز نجوم الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، بعدما قدم واحدة من أنجح فتراته بقميص الزمالك، قبل أن يخوض تحديا جديدا ومثيرا بالانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي في صفقة أشعلت الشارع الرياضي وأعادت رسم ملامح المنافسة بين القطبين.

 

زيزو مع الزمالك.. ماكينة أهداف وصناعة

على مدار أربع سنوات تحول زيزو إلى أحد أهم مفاتيح اللعب في الزمالك بعدما جمع بين الفاعلية الهجومية والانضباط التكتيكي لم يكن مجرد جناح يعتمد على السرعة بل لاعبا قادرا على التسجيل وصناعة اللعب وتنفيذ الكرات الثابتة وركلات الجزاء تحت الضغط.

وخلال تلك الفترة، سجل زيزو 69 هدفًا وصنع 69 تمريرة حاسمة ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 152 مساهمة وهو رقم يعكس استمراريته وثبات مستواه في مختلف البطولات.

موسم الذروة.. هداف الدوري 2021 / 2022

بلغ زيزو قمة تألقه في موسم 2021 / 2022، عندما تُوج بلقب هداف الدوري المصري الممتاز برصيد 19 هدفًا، متفوقًا على أبرز المهاجمين في المسابقة. هذا الموسم كان شاهدًا على نضجه الفني وقدرته على الحسم في المباريات الكبرى، ليصبح أحد أبرز نجوم البطولة بلا منازع.

10 بطولات في 4 سنوات.. بصمة لا تنسى

لم تقتصر إنجازات زيزو على الأرقام الفردية، بل امتدت إلى نجاحات جماعية واضحة، حيث حصد مع الزمالك 10 بطولات محلية وقارية، جاءت كالتالي:

لقبان في الدوري المصري الممتاز

لقبان في كأس الكونفدرالية الأفريقية

لقبان في كأس السوبر الأفريقي

لقبان في كأس مصر

لقب كأس السوبر المصري

لقب كأس السوبر المصري السعودي

هذه الحصيلة جعلته أحد أبرز عناصر الجيل الذي أعاد الزمالك بقوة إلى منصات التتويج.

محطة جديدة مع الأهلي.. بداية مختلفة

بعد انتقاله إلى الأهلي، بدأ زيزو صفحة جديدة مليئة بالتحديات والضغوط الجماهيرية وحتى الآن سجل اللاعب نحو 4 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة، بإجمالي 11 مساهمة تهديفية في مختلف البطولات.

ورغم قصر الفترة مقارنة بما قدمه مع الزمالك فإنه نجح في التتويج بلقب كأس السوبر المصري 2025، ليضع أول ألقابه بقميص الأهلي ويؤكد قدرته على الحضور في البطولات الكبرى.

بين الماضي والحاضر.. أرقام تتحدث

تجربة زيزو مع الزمالك تمثل فصلًا مكتمل الأركان من حيث الأرقام والبطولات والتأثير الفني، بينما لا تزال تجربته مع الأهلي في طور التكوين. الفارق الزمني بين المحطتين كبير، لكن المؤكد أن اللاعب يمتلك من الإمكانيات والخبرة ما يجعله قادرًا على صناعة فصل جديد من النجاحات إذا واصل بنفس الإيقاع.

في النهاية، تبقى مسيرة زيزو نموذجًا للاعب صنع اسمه بالأرقام والبطولات، وينتظر أن يكتب سطورًا إضافية في رحلته الكروية خلال السنوات المقبلة.

