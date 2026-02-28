قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سوهاج.. إزالة 2485 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

جانب من حملات الإزالة بسوهاج
جانب من حملات الإزالة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، عن إزالة 2485 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك مع نهاية المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي استمرت خلال الفترة من 7 وحتى 26 فبراير.

محافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 258 حالة تعدي على أملاك الدولة وجهات الولاية، بمساحة إجمالية بلغت 32730 مترًا مربعًا، وتم التعامل مع 290 حالة من المتغيرات المكانية.

بمساحة 35341 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 1946 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 94 فدان و 17 قيراط.

وشدد المحافظ على المرور والمتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة.

والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، مشددا على أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض.

