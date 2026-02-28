قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
فن وثقافة

فى عيد ميلادها.. قصة تغيير ملامح الفنانة عائشة الكيلاني

سعيد فراج

تحتفل الفنانة عائشة الكيلاني، بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 28 فبراير 1954، وقد اشتهرت في السينما بأدوار المرأة غير الجميلة، خفيفة الظل، التي تقبل كل شيء بصدر رحب.

تصريحات نارية من عائشة الكيلاني 

وفي حوار أجرته مع الإعلامية لميس الحديدي، تحدثت الفنانة عائشة الكيلاني، عن عمليات التجميل التي خضعت لها، وغيرت شكلها بأكمله، وجعلتها تبدو بشكل أكثر جمالًا عما بدت عليه من قبل.

وقالت «الكيلاني» خلال برنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»: «أجريت 30 عملية تجميل وتبقى فقط أن أزرع عيون خضراء، كان نفسي كله يبقى في عملية واحدة».

وأضافت خلال حوارها،: «أنا شديت وشي، وعملت شوية سمكرة ودوكو»، لتداعبها الإعلامية لميس الحديدي قائلة: «أنتي قمر صحيح، بس كنا بنحب الشكل القديم».

وقالت عائشة الكيلاني، فى إحدى الحوارات الصحفية، "اشتغلت مع ناس كتير من التقال ولا أخاف من مواجهة أى فنان، أترك نفسى للشخصية وأعيشها بكل تفاصيلها، والفنان الوحيد اللى طلبت أقابله قبل التصوير كان الزعيم عادل إمام، وذلك قبل مشاركتى فى فيلم المنسى، وكنت أقوم فيه بدور شقيقته، وكنت قبله شاركت فى فيلم الإرهاب والكباب، ولكن لم تجمعني به مشاهد، وفي فيلم المنسى ذهبت له فى التصوير قبل أن أبدأ مشاهدي، وسأل مين اللى جاية دى؟، قلتله أنا عائشة الكيلانى، فقال لى "هو أنا كل مرة أشوفك بوش وشكل مختلف، وقلت له: أنا خايفة منك، فقال: ده أنا اللى أخاف منك".

يذكر أن عائشة الكيلاني شاركت في مسرحيات عديدة، منها: البرنسيسة، ومن المسلسلات" عصفور النار، والبحث عن عروسة.

حصلت الكيلاني على بكالوريوس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية عام 1976، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987.

