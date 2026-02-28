قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مي سليم تبهر جمهورها في أحدث ظهور برشاقتها وجمالها

مي سليم
مي سليم
سارة عبد الله

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت مي سليم الأنظار بإطلالتها في لوك كاجوال، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها معلقين على رشاقتها وجمالها.

من جانب آخر، كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها فى التعاون مع المخرج محمد عبد الرحمن حماقي من خلال مسلسل “روج أسود” الذى يعرض حاليا فى رمضان الحالي. 

وقالت الفنانة مي سليم فى تصريح خاص لـ صدى البلد : لم يكن لدي أي قلق، لأنني كنت على يقين بقدراته الإبداعية الكبيرة، ومحمد حماقي مخرج محترف، يعامل الجميع باحترام، ويمنح الممثلين المساحة اللازمة للتعبير عن أفكارهم في إطار العمل، كما أنه يولي اهتمامًا بكل التفاصيل الفنية ليظهر العمل في أفضل صورة.

مي سليم اطلالة مي سليم انستجرام

