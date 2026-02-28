وكالة مهر الإيرانية: إغلاق المجال الجوي الإيراني بالكامل

أفادت وكالة مهر الإيرانية، يوم السبت بأن السلطان أعلنت إغلاق المجال الجوي الإيراني بالكامل، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك.

وأكد مسؤول إيراني لوكالة رويترز أن المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، ليس في طهران، وقد نُقل إلى "مكان آمن".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انقطاعات في شبكة الاتصالات والهواتف المحمولة في مناطق متفرقة من العاصمة طهران

أكدت إسرائيل مشاركة الولايات المتحدة في الغارات المفاجئة التي شُنّت يوم السبت على طهران.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا وطنيًا لجميع المواطنين بالبقاء قرب المناطق الآمنة، حيث بدأ تل أبيب تشن هجومًا على طهران.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بسماع دوي انفجارات في طهران.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هذا إنذار استباقي لإعداد الجمهور لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه دولة إسرائيل".

وأكد جيش الاحتلال أنه وحتى الآن، لم يتم إطلاق أي صواريخ باتجاه إسرائيل.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه تم شن هجوم ثان على إيران.

وقالت وكالة إيرنا بسماع دوي انفجار وسط طهران ومشاهدة دخان كثيف.

فيما أفادت |الجبهة الداخلية الإسرائيلية بسماع دوي صفارات الإنذار في كل أرجاء إسرائيل.