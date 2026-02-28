قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
الدوري الإسباني.. برشلونة يصطدم بطموحات فياريال في قمة الجولة الـ26

يترقب عشاق الكرة الإسبانية مواجهة قوية تجمع بين برشلونة وفياريال، مساء السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/26، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق الصدارة.

برشلونة يستهدف تعزيز القمة

يدخل برشلونة اللقاء بقيادة مدربه الألماني هانز فليك وعينه على تحقيق انتصار جديد يعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب. ويتربع الفريق الكتالوني على القمة برصيد 61 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ60 نقطة، ما يزيد من أهمية حصد النقاط الثلاث لمواصلة الانفراد بالصدارة.

ويأمل برشلونة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم المواجهة، خاصة أن أي تعثر قد يمنح ريال مدريد فرصة الانقضاض على القمة في ظل اشتعال المنافسة هذا الموسم.

فياريال يطمح لمواصلة الضغط

على الجانب الآخر، يدخل فياريال المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تُبقيه في دائرة المنافسة. الفريق يدرك صعوبة المواجهة خارج ملعبه، لكنه يسعى لتقديم أداء قوي يعكس طموحاته هذا الموسم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تُقام المباراة على ملعب “كامب نو” ضمن الجولة السادسة والعشرين من الليجا، وتنطلق في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:15 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة beIN SPORTS 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة العربية

