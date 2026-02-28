الدوري الإسباني.. برشلونة يصطدم بطموحات فياريال في قمة الجولة الـ26

يترقب عشاق الكرة الإسبانية مواجهة قوية تجمع بين برشلونة وفياريال، مساء السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/26، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق الصدارة.

برشلونة يستهدف تعزيز القمة

يدخل برشلونة اللقاء بقيادة مدربه الألماني هانز فليك وعينه على تحقيق انتصار جديد يعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب. ويتربع الفريق الكتالوني على القمة برصيد 61 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ60 نقطة، ما يزيد من أهمية حصد النقاط الثلاث لمواصلة الانفراد بالصدارة.

ويأمل برشلونة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم المواجهة، خاصة أن أي تعثر قد يمنح ريال مدريد فرصة الانقضاض على القمة في ظل اشتعال المنافسة هذا الموسم.

فياريال يطمح لمواصلة الضغط

على الجانب الآخر، يدخل فياريال المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تُبقيه في دائرة المنافسة. الفريق يدرك صعوبة المواجهة خارج ملعبه، لكنه يسعى لتقديم أداء قوي يعكس طموحاته هذا الموسم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تُقام المباراة على ملعب “كامب نو” ضمن الجولة السادسة والعشرين من الليجا، وتنطلق في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:15 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة beIN SPORTS 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة العربية