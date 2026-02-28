عمرو الليثي: الشخص الأناني يتعمد دائما مسح شخصيتك ويوجه لك اللوم والانتقاد

قال الإعلامي د. عمرو الليثي، خلال ببرنامج "إنسان تاني" على الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا، إنني أتابع عددا من القصص والحكايات التي تأتي على صفحتي، وتدل على أننا نعيشه مع عدد من البشر يتغلب عليهم طابع الأنانية، مهما تعمل عشانه ومن أجل أن ترضيه؛ لا يُقدِّر هذا، ودائما يراك قليلا".

وأشار الليثي إلى أن هذا الشخص الأناني يتعمد دائما أن يمسح شخصيتك أمامه، ورأيك مالوش لازمة حتى لو كان صح، وتجده دائما يقول لك: ما تروحش.. ما تجيش.. ما تعملش.. أنت مش فاهمني.. ودايما يوجه لك اللوم والتأنيب.

وواصل: “ولهذا تجد نفسك كل هدفك في الحياة أن تُرضي هذا الشخص الأناني، وللأسف بتنسى نفسك.. لذا، لا تكن أنت قطعة السكر التي تذوب من أجل أن تجعل كوب الشاي له طعم حلو، وليس من الضروري أن تنطفئ أنت حتى يلمع هو”.

ونصح الليثي أي إنسان، بضرورة أن يبتعد عن أي علاقة أو مكان لا يجد نفسه فيه ينال التقدير المناسب، وبكده هتكون “إنسان تاني”.

وتأتي إذاعة برنامج “إنسان تاني”، في إطار سعي الدكتور عمرو الليثي لتقديم محتوى هادف يلامس الجوانب الإنسانية والقضايا الاجتماعية، ولكن برؤية مختلفة تناسب طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم البرنامج قصصا إنسانية ملهمة وناجحة يومياً خلال شهر رمضان، في الثالثة عصرا، عبر الصفحات الرسمية والمنصات الخاصة بالإعلامي د. عمرو الليثي.

كما يسلط البرنامج، الضوء، على قصص نجاح ونماذج الشخصيات في المجتمع، واجهت التحديات الصعبة، وبعد ذلك قررت أن تبدأ من جديد.