قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو الليثي: الشخص الأناني يتعمد دائما مسح شخصيتك ويوجه لك اللوم والانتقاد

عمرو الليثي
عمرو الليثي

قال الإعلامي د. عمرو الليثي، خلال ببرنامج "إنسان تاني" على الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا، إنني أتابع عددا من القصص والحكايات التي تأتي على صفحتي، وتدل على أننا نعيشه مع عدد من البشر يتغلب عليهم طابع الأنانية، مهما تعمل عشانه ومن أجل أن ترضيه؛ لا يُقدِّر هذا، ودائما يراك قليلا".

وأشار الليثي إلى أن هذا الشخص الأناني يتعمد دائما أن يمسح شخصيتك أمامه، ورأيك مالوش لازمة حتى لو كان صح، وتجده دائما يقول لك: ما تروحش.. ما تجيش.. ما تعملش.. أنت مش فاهمني.. ودايما يوجه لك اللوم والتأنيب. 

وواصل: “ولهذا تجد نفسك كل هدفك في الحياة أن تُرضي هذا الشخص الأناني، وللأسف بتنسى نفسك.. لذا، لا تكن أنت قطعة السكر التي تذوب من أجل أن تجعل كوب الشاي له طعم حلو، وليس من الضروري أن تنطفئ أنت حتى يلمع هو”. 

ونصح الليثي أي إنسان، بضرورة أن يبتعد عن أي علاقة أو مكان لا يجد نفسه فيه ينال التقدير المناسب، وبكده هتكون “إنسان تاني”.

وتأتي إذاعة برنامج “إنسان تاني”، في إطار سعي الدكتور عمرو الليثي لتقديم محتوى هادف يلامس الجوانب الإنسانية والقضايا الاجتماعية، ولكن برؤية مختلفة تناسب طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم البرنامج قصصا إنسانية ملهمة وناجحة يومياً خلال شهر رمضان، في الثالثة عصرا، عبر الصفحات الرسمية والمنصات الخاصة بالإعلامي د. عمرو الليثي. 

كما يسلط البرنامج، الضوء، على قصص نجاح ونماذج الشخصيات في المجتمع، واجهت التحديات الصعبة، وبعد ذلك قررت أن تبدأ من جديد.

الليثي عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

ترشيحاتنا

حملات مسائية

حملات بأسواق وشوراع مدينة أسوان ترفع أكثر من 250 حالة إشغال

جهود متنوعة

أخبار أسوان| حملات بالأسواق والشوارع لإعادة الإنضباط .. المحافظ يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين

أذان المغرب

عاشر أيام شهر رمضان.. موعد أذان المغرب اليوم السبت في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد