محافظات

حملات بأسواق وشوراع مدينة أسوان ترفع أكثر من 250 حالة إشغال

محمد عبد الفتاح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مسائية مكبرة إستهدفت أسواق السيل الجديد بالناحية الغربية والشرقية ، وشارع السماد ، وكسر الحجر ، وسعد زغلول ، أسفرت عن رفع أكثر من 250 حالة إشغال وتعدى على حرم الطريق ، مع إغلاق وتشميع عدد من المحلات المخالفة ، وتسليم الخضراوات والفاكهة التى تم ضبطها لصالح دار المسنين. 

ويأتى ذلك لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لواقع ملموس خلال جولته الميدانية بالشوارع والأسواق بشأن التعامل الحازم مع كافة أشكال الإشغالات بالشوارع والأسواق من خلال تنظيم الحملات المكبرة الهادفة لسرعة رفعها ، وإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى ، وخلق متنفس حيوى ، مع حسن المعاملة للمواطنين حتى فى حالة المخالفة. 

وقد شارك فى الحملة اللواء محمد ممدوح ، واللواء نادر أسعد مساعدى مدير الأمن ، وأيضاً محمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، واللواء أحمد صلاح الدين رئيس المدينة ، والمقدم أسامة الحوفى رئيس شرطة المرافق ، ومحمد نبيل مدير المتابعة الميدانية ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات. 

وشهدت الحملة توجيه تحذير لأصحاب المحلات بعدم تجاوز خطوط التنظيم حفاظاً على حق الدولة وهيبة القانون والإلتزام بمواعيد الغلق حيث أنه فى حالة مخالفة هذه التعليمات سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

