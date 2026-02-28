أخبار أسوان| حملات بالأسواق والشوارع لإعادة الإنضباط .. المحافظ يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 27/2/2026 أحداث متنوعة .

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع الموسع لتكثيف الجهود ، وإحكام السيطرة على كافة أشكال التعدى على أراضى الدولة ، ولاسيما الأراضى الزراعية ، مع بحث آليات الإستغلال الأمثل للأراضى التى تم إستردادها بما يحقق الصالح العام.

فى مشهد يعكس روح المحبة والتلاحم الوطنى التى يتميز بها أبناء زهرة الجنوب ، قدم وفد الأقباط الإنجليين التهنئة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة تولية مسئولية المحافظة .

استمع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وشكاوى وإحتياجات العديد من المواطنين.

وكلف المحافظ المسئولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها، وتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها والتدخل والتعامل الفوري معها.

جهود متنوعة

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أحد المخابز بالمول الأول بمنطقة حى الصداقة الجديدة ، حيث أطمأن على التزام صاحب المخبز بالأوزان المقررة للخبز بواقع 90 جرام للرغيف، و 450 جراما لخمسة أرغفة ، والتى رصد المحافظ وجود نقص بها فى زيارته المفاجئة أمس لنفس المخبز .



واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بالأسواق والشوارع والمناطق السكنية حيث قام بتفقد منطقة السيل الجديد.

وجه محافظ أسوان بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتعديل مسار حركة السيارات أمام منطقة مزلقان السيل القديم ، والأعمال الجارية بكوربرى المشاة ، على أن يتم إقامة ميدان فى المنطقة لتخفيف التحميل من سيارات ومركبات النقل الثقيل على خطوط طرد الصرف الصحى بأقطار 500 مللى و 700 مللى للحفاظ على سلامتها من حدوث أى كسورات بها.

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة سوق السيل ، فى إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشوارع والأسواق وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى.



فى جولة ميدانية حاسمة تعكس نهج الإنضباط بالشارع ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيادة حملة موسعة استهدفت عدداً من الشوارع والأسواق والميادين الحيوية شملت ميدان النفق وشارع الحدادين وشارعى المطار والمدارس ، وذلك بمرافقة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والقيادات التنفيذية المعنية.



