بعد تألقه في علي كلاي والسوق الحرة.. إشادات واسعة بـ محمد ثروت
الإمارات تدعو لتغليب لغة العقل والحكمة لتسوية الخلافات بين باكستان وأفغانستان
طارق الدسوقي: جماهير الزمالك الأكثر وفاءً.. والفريق قادر على عبور بيراميدز
مسلسل «درش» يواصل اكتساح السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة العاشرة
«بركة رمضان» برعاية مستقبل وطن يواصل اكتساح السوشيال ميديا
الأهلي يطلب حكام أجانب في مواجهاته أمام الزمالك وبيراميدز وسيراميكا
سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
طيران الاحتلال يلقي عبوات متفجرة على بلدة مركبا جنوبي لبنان
بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي
نجوم الفن يواسون مي عمر في عزاء والدها بالشيخ زايد.. صور
المجلس الأوروبي يدعو باكستان وأفغانستان إلى الحوار المباشر
التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان
محافظات

أخبار أسوان| حملات بالأسواق والشوارع لإعادة الإنضباط .. المحافظ يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 27/2/2026 أحداث متنوعة .

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع الموسع لتكثيف الجهود ، وإحكام السيطرة على كافة أشكال التعدى على أراضى الدولة ، ولاسيما الأراضى الزراعية ، مع بحث آليات الإستغلال الأمثل للأراضى التى تم إستردادها بما يحقق الصالح العام. 

https://www.elbalad.news/6884773

فى مشهد يعكس روح المحبة والتلاحم الوطنى التى يتميز بها أبناء زهرة الجنوب ، قدم وفد الأقباط الإنجليين التهنئة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة تولية مسئولية المحافظة .

https://www.elbalad.news/6884775

استمع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وشكاوى وإحتياجات العديد من المواطنين.

وكلف المحافظ المسئولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها، وتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها والتدخل والتعامل الفوري معها.

https://www.elbalad.news/6884935

جهود متنوعة

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أحد المخابز بالمول الأول بمنطقة حى الصداقة الجديدة ، حيث أطمأن على التزام صاحب المخبز بالأوزان المقررة للخبز بواقع 90 جرام للرغيف، و 450 جراما لخمسة أرغفة ، والتى رصد المحافظ وجود نقص بها فى زيارته المفاجئة أمس لنفس المخبز .


https://www.elbalad.news/6884952

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بالأسواق والشوارع والمناطق السكنية حيث قام بتفقد منطقة السيل الجديد. 

وجه محافظ أسوان بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتعديل مسار حركة السيارات أمام منطقة مزلقان السيل القديم ، والأعمال الجارية بكوربرى المشاة ، على أن يتم إقامة ميدان فى المنطقة لتخفيف التحميل من سيارات ومركبات النقل الثقيل على خطوط طرد الصرف الصحى بأقطار 500 مللى و 700 مللى للحفاظ على سلامتها من حدوث أى كسورات بها. 

https://www.elbalad.news/6884955

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة سوق السيل ، فى إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشوارع والأسواق وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى. 


https://www.elbalad.news/6884960

فى جولة ميدانية حاسمة تعكس نهج الإنضباط بالشارع ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيادة حملة موسعة استهدفت عدداً من الشوارع والأسواق والميادين الحيوية شملت ميدان النفق وشارع الحدادين وشارعى المطار والمدارس ، وذلك بمرافقة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والقيادات التنفيذية المعنية. 


https://www.elbalad.news/6884965

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة سوان

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

