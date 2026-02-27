محافظ أسوان يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة سوق السيل

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة سوق السيل ، فى إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشوارع والأسواق وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى.

وخلال جولته التى قام بها سيراً على الأقدام داخل السوق بالكامل ، وبرفقته القيادات التنفيذية ومسئولو المحليات ، وجه المحافظ بتحرير محاضر فورية لمخالفات إشغال الطريق والتعدى على حرم الطريق العام .

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع أى مخالف يعرقل حركة المواطنين أو يتجاوز خطوط التنظيم المعتمدة ، وفى نفس الوقت يتم حسن معاملة المواطنين حتى فى حالة المخالفة ، كما شدد المحافظ على إغلاق وتشميع المحال غير الملتزمة بخطوط التنظيم، لقيامها بتجاوز الحدود المقررة رغم توجيه إنذارات سابقة لها، مع اتخاذ إجراءات حاسمة شملت قطع المرافق عنها ، وإزالة التندات المخالفة التى تم تركيبها بالمخالفة للإشتراطات ، تنفيذاً للقانون وفرضاً لهيبة الدولة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والانضباط ، مع توقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين لضمان التزامهم الكامل بالتعليمات .

جهود

وقال المحافظ إن الهدف ليس التضييق على التجار ، وإنما إعادة تنظيم السوق وفتح الطريق بشكل مرن لتسهيل حركة المواطنين والمركبات ، وخلق متنفس حضارى آمن يليق بأهالى أسوان وزائريها.

وأشار إلى استمرار الحملات المكبرة بشكل يومى داخل مختلف الأسواق والشوارع بمراكز ومدن المحافظة ، لتحقيق الانضباط المطلوب ، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى ، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.