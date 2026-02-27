قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة سوق السيل

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة سوق السيل ، فى إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشوارع والأسواق وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى. 

وخلال جولته التى قام بها سيراً على الأقدام داخل السوق بالكامل ، وبرفقته القيادات التنفيذية ومسئولو المحليات ، وجه المحافظ بتحرير محاضر فورية لمخالفات إشغال الطريق والتعدى على حرم الطريق العام .

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع أى مخالف يعرقل حركة المواطنين أو يتجاوز خطوط التنظيم المعتمدة ، وفى نفس الوقت يتم حسن معاملة المواطنين حتى فى حالة المخالفة ، كما شدد المحافظ على إغلاق وتشميع المحال غير الملتزمة بخطوط التنظيم، لقيامها بتجاوز الحدود المقررة رغم توجيه إنذارات سابقة لها، مع اتخاذ إجراءات حاسمة شملت قطع المرافق عنها ، وإزالة التندات المخالفة التى تم تركيبها بالمخالفة للإشتراطات ، تنفيذاً للقانون وفرضاً لهيبة الدولة. 

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والانضباط ، مع توقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين لضمان التزامهم الكامل بالتعليمات .

 

جهود

وقال المحافظ إن الهدف ليس التضييق على التجار ، وإنما إعادة تنظيم السوق وفتح الطريق بشكل مرن لتسهيل حركة المواطنين والمركبات ، وخلق متنفس حضارى آمن يليق بأهالى أسوان وزائريها. 

وأشار إلى استمرار الحملات المكبرة بشكل يومى داخل مختلف الأسواق والشوارع بمراكز ومدن المحافظة ، لتحقيق الانضباط المطلوب ، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى ، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

بالصور

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد