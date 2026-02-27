محافظ أسوان: تعديل مسار السيارات في منطقة مزلقان السيل القديم

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بالأسواق والشوارع والمناطق السكنية حيث قام بتفقد منطقة السيل الجديد.

وأثناء جولته برفقة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والقيادات التنفيذية المعنية.

وجه محافظ أسوان بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتعديل مسار حركة السيارات أمام منطقة مزلقان السيل القديم ، والأعمال الجارية بكوربرى المشاة ، على أن يتم إقامة ميدان فى المنطقة لتخفيف التحميل من سيارات ومركبات النقل الثقيل على خطوط طرد الصرف الصحى بأقطار 500 مللى و 700 مللى للحفاظ على سلامتها من حدوث أى كسورات بها.

جولة ميدانية

وفى نفس السياق قام المهندس عمرو لاشين بتفقد العمارات السكنية بمنطقة السيل ، والتى تشهد حدوث مشكلات لتسريب مياه الصرف الصحى .

وطالب المحافظ من الأهالى بتنفيذ أعمال الصيانة للمواسير الخاصة بالوصلات المنزلية لتسببها فى حدوث المشكلة ، وفى نفس الوقت سيتم رفع كافة التراكمات والمخلفات وشفط كميات المياه المتراكمة بالشوارع للقضاء على المشكلة بشكل جذرى ، وتوفير بيئة سكنية نظيفة وآمنة لكل المواطنين المقيمين بهذه المنطقة السكنية الكبيرة.

ووجه المهندس عمرو لاشين الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للعمل مستشاراً لمحافظ أسوان للمبادرات التنموية والمجتمعية بتنظيم أول مبادرة تنموية مجتمعية بمنطقة السيل لتنفيذ أعمال النظافة العامة بالمشاركة مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشباب للوصول لأفضل مستوى وإضفاء الوجه الجمالى للمنطقة .