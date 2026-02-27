قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تعديل مسار السيارات في منطقة مزلقان السيل القديم

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بالأسواق والشوارع والمناطق السكنية حيث قام بتفقد منطقة السيل الجديد. 

وأثناء جولته برفقة الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والقيادات التنفيذية المعنية. 

وجه محافظ أسوان بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتعديل مسار حركة السيارات أمام منطقة مزلقان السيل القديم ، والأعمال الجارية بكوربرى المشاة ، على أن يتم إقامة ميدان فى المنطقة لتخفيف التحميل من سيارات ومركبات النقل الثقيل على خطوط طرد الصرف الصحى بأقطار 500 مللى و 700 مللى للحفاظ على سلامتها من حدوث أى كسورات بها. 

جولة ميدانية 

وفى نفس السياق قام المهندس عمرو لاشين بتفقد العمارات السكنية بمنطقة السيل ، والتى تشهد حدوث مشكلات لتسريب مياه الصرف الصحى .

وطالب المحافظ من الأهالى بتنفيذ أعمال الصيانة للمواسير الخاصة بالوصلات المنزلية لتسببها فى حدوث المشكلة ، وفى نفس الوقت سيتم رفع كافة التراكمات والمخلفات وشفط كميات المياه المتراكمة بالشوارع للقضاء على المشكلة بشكل جذرى ، وتوفير بيئة سكنية نظيفة وآمنة لكل المواطنين المقيمين بهذه المنطقة السكنية الكبيرة. 

ووجه المهندس عمرو لاشين الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للعمل مستشاراً لمحافظ أسوان للمبادرات التنموية والمجتمعية بتنظيم أول مبادرة تنموية مجتمعية بمنطقة السيل لتنفيذ أعمال النظافة العامة بالمشاركة مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشباب للوصول لأفضل مستوى وإضفاء الوجه الجمالى للمنطقة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

زلزال

بقوة 4.7 درجة .. زلزال يضرب منطقة شماخينسكي بأذربيجان

الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 جنديا خلال الهجوم الأفغاني على البلاد

طالبان

طالبان : أفغانستان تمتلك قدرات تُمكنها من ضرب باكستان

بالصور

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد