رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا

أطلق الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا تصريحات نارية عبّر خلالها عن ثقته المطلقة في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللقب سيعود إلى خزائن السامبا بعد غياب دام أكثر من عقدين.

وجاءت تصريحات لولا خلال فعالية "جولة الكأس" التي أُقيمت في قصر بلانالتو بالعاصمة برازيليا، حيث أمسك بالكأس وقبّلها أمام الحضور، في مشهد رمزي حمل الكثير من الدلالات.

وقال الرئيس البرازيلي مخاطبًا الشعب: "اليوم وأنا أمسك بهذه الكأس الجميلة وأقبّلها، أشعر بثقة كبيرة جدًا"، مضيفًا أنه مقتنع تمامًا بأن البرازيل ستُتوّج باللقب في نسخة 2026.

وكشف لولا عن حديث جمعه بالمدير الفني للمنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، مشيدًا بشخصيته الجادة ونهجه الصارم، حيث أكد أن المدرب يؤمن بأن المشاركة في كأس العالم يجب أن تكون لمن هو في أفضل حالاته بدنيًا وفنيًا، دون مجاملات لأسماء كبيرة أو نجوم سابقين.

وأوضح الرئيس أن هذه الجدية من الجهاز الفني ستنعكس على التزام اللاعبين ورفع مستواهم، مشددًا على أن المنتخب بحاجة إلى هذا النوع من الانضباط لاستعادة أمجاده.

واختتم لولا تصريحاته بالتذكير بأن آخر تتويج للبرازيل بالمونديال كان عام 2002، مؤكدًا أن مرور 24 عامًا دون لقب يشكل دافعًا إضافيًا للجيل الحالي من أجل إعادة الكأس إلى بلاد السامبا، قائلًا: "إذا لم نفز الآن، سنسجل أطول فترة بدون لقب في تاريخنا، ولهذا أنا واثق تمامًا أن البطولة ستكون لنا".