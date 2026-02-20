سأجدد عقدي 5 سنوات.. أنشيلوتي يغادر قريباً إلى البرازيل

كشف الإيطالي كارلو آنشيلوتي المدير الفني لـ منتخب البرازيل مصيره في قيادة السليساو في قادم الأيام.

وصرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقناة موفيستار بشأن مستقبله وقال: أعتقد أنني سأجدد عقدي مع البرازيل لخمس سنوات قادمة.

تابع الإيطالي كارلو آنشيلوتي: إنها وظيفة جديدة... وأنا معجب بها حقًا.

أضاف الإيطالي كارلو آنشيلوتي : هدفي مع السليساو الفوز بلقب كأس العالم 2026 إضافة إلي الفوز بلقب مونديال 2030.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية عن موقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، بشأن استدعاء نيمار، نجم سانتوس، للمشاركة في كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

ووفقًا لموقع "يول" البرازيلي، فقد وضع أنشيلوتي شرطًا أساسيًا لمشاركة نيمار مع السيليساو، وهو أن يكون اللاعب في أفضل حالاته البدنية وقادرًا على اللعب بإيقاع مرتفع طوال المباراة.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الإيطالي يعتمد بشكل كبير على الجاهزية البدنية والالتزام التكتيكي، دون الانصياع للعاطفة أو السمعة، حتى لو تعلق الأمر بأحد أبرز نجوم الكرة البرازيلية في التاريخ.

وأوضح: “أنشيلوتي يرفض الاعتماد على نيمار إذا لم يكن قادرًا على الضغط الدفاعي، العودة السريعة، والانضباط التكتيكي الكامل طوال التسعين دقيقة”، مشددًا على أن فلسفة اللعب الجماعي والالتزام المستمر هما الأولوية القصوى.

ويبدو أن نيمار مطالب بإثبات جديته واستمراريته مع الكرة، إذا أراد أن يكون جزءًا من مشروع البرازيل في مونديال 2026، خصوصًا بعد بعض الانتقادات السابقة حول التزامه داخل الملعب وخارجه.